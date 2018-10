19





Der Druck auf Wirtschaftsunternehmen wächst, nachdem Saudi-Arabien die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggis im Istanbuler Konsulat nun doch eingeräumt hat. Wer sind die Drahtzieher und wie eng ist das Königshaus in Saudi-Arabien in den Fall verwickelt? Am Montag meldeten Nachrichtenagenturen, dass türkische Mitarbeiter des Konsulats in Istanbul vernommen würden. Genauere Informationen, wie der Journalist ums Leben gekommen sei, will die Türkei im Laufe der nächsten Tage bekannt geben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel teilte am Sonntagabend mit, Waffenlieferungen erstmal aussetzen zu wollen. "Deutsche und europäische Wirtschaftsvertreter sollten von sich aus darauf verzichten, nach Saudi-Arabien zu reisen", meint auch FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. So haben bereits zahlreiche Teilnehmer einer Wirtschaftskonferenz in Riad, die diese Woche startet, angesichts der ungeheuerlichen Tat ihre Reise in den Wüstenstaat abgesagt, darunter auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Doch schicken einige Firmen stattdessen Manager der zweiten Reihe, denn das traditionell absolutistisch, fundamental-religiöse und frauenverachtende Königreich bleibt Hort lukrativer Geschäfte.

Siemens-Konzernchef Joe Kaeser hält derweil an seinem Plan fest, an der Konferenz teilzunehmen. Er will auf Dialog setzen, sagte er in der vergangenen Woche. Angesichts der aktuellen Entwicklung wächst jedoch der moralische Druck auf ihn. Was meinen Sie, wie soll sich der Siemens-Chef verhalten?