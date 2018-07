Hauptversammlung Hapag Lloyd dementiert Fusionsgespräche mit CMA

Zur Großbildansicht REUTERS Hapag Lloyd: Die Reederei leidet seit Jahren unter Überkapazitäten

Die Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd will von angeblichen Fusionsgesprächen mit ihrer französischen Rivalin CMA CGM nichts wissen. Es habe absolut keine Gespräche mit CMA CGM gegeben, sagte ein Hapag-Lloyd-Sprecher am Montag. Zuvor hatte ein Medienbericht über eine angebliche Interessensbekundung der Franzosen und Gespräche mit den Hamburgern die Hapag-Lloyd-Aktie nach oben getrieben. Am Dienstag treffen sich die Aktionäre von Hapag-Lloyd zur Hauptversammlung in Hamburg.

Die französische Container-Reederei CMA CGM, Nummer drei der Branche, habe in den vergangenen Monaten das Gespräch über einen Zusammenschluss mit Hapag-Lloyd (Nummer fünf der Branche) gesucht, hatten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Es sei um einen Deal auf Basis eines Aktientauschs gegangen. Die Großaktionäre Kühne, Hamburg und CSAV hätten den Vorstoß aber zurückgewiesen. Auch der Staatsfonds QIA aus Katar, der 14,5 Prozent an Hapag Lloyd hält, befürworte einen Zusammenschluss nicht.

"Es gibt die Befürchtung, dass Hapag-Lloyd letztendlich nur noch ein Anhängsel von CMA CGM wäre. Hamburg will sicherstellen, dass die Zentrale in Hamburg und Hapag ein deutsches Unternehmen bleibt", sagte einer der Insider. "Die Großaktionäre vertreten die Auffassung, dass für sie bei einem Zusammenschluss nichts herausspringen würde", sagte ein zweiter Insider.

CSAV besitzt 25,8 Prozent an Hapag Lloyd, der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne 25 Prozent und Hamburg über die HGV 13,9 Prozent.

Die Schifffahrt steckt seit Jahren in der Krise, weil Überkapazitäten die Frachtpreise drücken. Mit einer Welle von Fusionen und Allianzen versucht die Branche gegenzusteuern. Hapag übernahm im vergangenen Jahr den arabischen Konkurrenten UASC, davor hatten sich die Hamburger bereits das Containergeschäft der chilenischen Reederei CSAV einverleibt.

Doch die Lage bleibt schwierig: Ende Juni zollte der Konzern den gestiegenen Kosten für Treibstoff und Charterraten Tribut und dampfte seine Gewinnziele ein. Finanzkreisen zufolge kämpft Hapag auch mit Problemen bei der Integration von UASC. Nach der Gewinnwarnung ist Hapag an der Börse noch rund 5,5 Milliarden Euro wert.

la/reuters