Google wehrt sich weiter Die EU-Kommission? Missachte die Online-Realität

Zur Großbildansicht Getty Images Google: Fühlt sich von der EU-Kommission offenbar missverstanden. Die ihrerseits missachte, wie die meisten Menschen tatsächlich online einkauften. Missachte also die Online-Realität, wenn man so will.

12





Google weist die Vorwürfe der EU-Kommission, die Shopping-Suche des Internet-Konzerns benachteilige Wettbewerber, weiterhin zurück. In einer Antwort auf die aktualisierten Beschwerdepunkte der Brüsseler Behörde bekräftigte Google, das Vorgehen sei im Interesse der Nutzer und verzerre den Wettbewerb nicht.

Die Kommission wirft Google vor, in der Shopping-Suche eigene Dienste zu bevorzugen und damit Konkurrenten wie Preissuchmaschinen zu benachteiligen. In letzter Konsequenz können am Ende des Verfahrens eine Milliarden-Strafe und Auflagen für das Geschäftsmodell stehen.

Google kritisiert unter anderem, die Kommission berücksichtige nicht die Rolle des weltgrößten Online-Händlers Amazon und missachte damit, wie die meisten Menschen tatsächlich online einkauften. So habe eine jüngste Studie ergeben, dass in Deutschland ein Drittel der Online-Shopper zunächst bei Amazon suche, unabhängig davon, wo sie am Ende kauften. Nur 14,3 Prozent schauten zunächst bei Google nach und lediglich 6,7 Prozent bei Preisvergleichs-Portalen, argumentierte Google in einem Blogeintrag am Donnerstag.

Machen Sie bei unseremmit und tippen Sie, wer nach dem 8. November in Weiße Haus einzieht - Clinton oder Trump. Wir verlosen 5 Polar Laufuhren und 5 BREE Messenger Bags unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Tipp. Viel Glück! Jetzt tippen >>

got/dpa-afx

Alle Artikel und Hintergründe zu IT & Tech

Mehr manager magazin Zur Startseite