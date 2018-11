Der in eine Krise geratene Modekonzern Gerry Weber Börsen-Chart zeigen muss zusätzliche Stellen abbauen und weitere Läden schließen. Nach Informationen des "Westfalen-Blatts" (Bielefeld) will das Management nach mehreren bereits umgesetzten Sparprogrammen nochmals weltweit 900 von 6500 Jobs streichen. Zusätzlich sollen 170 bis 200 Filialen geschlossen werden. Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus einer Mitarbeiterversammlung von Mittwoch.

Zuletzt waren bereits 100 von 1300 Geschäften geschlossen worden. Auch die Zentrale in Halle in Westfalen und das Logistikzentrum seien von dem Stellenabbau betroffen. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu den Zahlen.

Gerry Weber hatte erst am Dienstag vor einem größeren Verlust gewarnt. Das börsennotierte Unternehmen ist demnach noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als ursprünglich angenommen. Der Fehlbetrag werde über 10 Millionen Euro liegen. Eine genaue Zahl nannte Gerry Weber nicht. Auch der Umsatz fällt im Geschäftsjahr 2017/2018 mit 790 Millionen Euro um rund 40 Millionen Euro niedriger aus als geplant.

Bereits am Dienstag hieß es, dass der "Abbau einer signifikanten Zahl" der bisher 6500 Arbeitsplätze im In- und Ausland sowie die Schließung von Filialen und Verkaufsflächen, geplant ist. Von Schuldscheingläubigern bekomme Gerry Weber zudem eine knapp dreimonatige Schonfrist: Sie stunden ihre Forderungen bis Ende Januar. 31 Millionen Euro wären etwas über einer Woche fällig gewesen. Auch die Banken hielten ihre Kreditlinien so lange offen. Damit werde die "angespannte Finanzierungssituation" stabilisiert, teilte Gerry Weber mit.

Um Geld in die Kasse zu bekommen, hatte das Unternehmen kürzlich das Düsseldorfer Orderzentrum "Halle 29" für 36 Millionen Euro an die Bremer Zech-Gruppe verkauft. Mit der Stundung der Verbindlichkeiten sei nun "genügend finanzieller Spielraum vorhanden, um die dringend notwendigen Schritte unseres Restrukturierungskonzeptes weiter voranzutreiben", erklärte Vorstandssprecher Johannes Ehling.

Gerry Weber mit den Kernmarken Gerry Weber, Hallhuber, Samoon und Taifun kämpft seit längerem mit Umsatzrückgängen und roten Zahlen. Der Wert der Gerry-Weber-Aktie hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als halbiert. Mitte Oktober hatte das Modeunternehmen bereits einen verschärften Sanierungskurs angekündigt.