Roter Teppich für Ryanair, aber auch für Eurowings Fraport würde Eurowings begrüßen - auch mit finanziellen Anreizen

Zur Großbildansicht DPA Starten und Landen: Daran verdienen die Flughäfen - die Airlines müssen zahlen. Manchmal indes mit Rabatt

Fraport will den Passagierschwund am Frankfurter Flughafen mit neuen Airlines stoppen. Nach dem irischen Billigflieger Ryanair, der in fünf Monaten erstmals an dem Drehkreuz landet, würde der Flughafenbetreiber auch die Lufthansa-Billigtochter Eurowings in "FRA" mit offenen Armen empfangen, sagt Fraport-Chef Stefan Schulte am Donnerstag. "Wir würden es begrüßen, wenn Eurowings nach Frankfurt kommt." In dem Fall würde Eurowings die gleichen finanziellen Anreize bekommen wie andere Airlines. Bislang liege aber kein Antrag von dem Lufthansa-Ableger vor.

Am Mittwoch hatte der irische Billigflug-Marktführer Ryanair angekündigt, ab März auch Frankfurt anzufliegen. Fraport will dem Neuling in den ersten Jahren finanziell unter die Arme greifen. Der Vorstoß sorgte bei der Lufthansa, die 60 Prozent der Passagiere in "FRA" stellt, für Ärger. Lufthansa-Chef Carsten Spohr forderte umgehend ebenfalls Rabatte. Schulte betonte, dass die umstrittenen Nachlässe für angestammte und neue Fluggesellschaften gelten sollten, die neue Ziele anbieten. Der Start einer weiteren Günstig-Fluglinie am Rhein-Main-Airport sei derzeit nicht absehbar.

Für Schulte, der Fraport seit sieben Jahren leitet, ist damit aber nicht Schluss. "Wir sprechen mit vielen Airlines, die Frankfurt ins Programm nehmen wollen, auch Netzwerkfluglinien." Diese Gesellschaften, die vom größten deutschen Airport Passagiere in alle Welt transportieren, seien auch künftig unverzichtbar, um die teure Infrastruktur auszulasten. "Wir sind nicht auf dem Weg, ein Low-Cost-Flughafen zu werden." Derzeit liegt der Billigflug-Anteil auch erst bei vier Prozent, an anderen Drehkreuzen sind es 20 Prozent bis 30 Prozent.

Holpriges Geschäft

Der Fraport-Konzern betreibt den viertgrößten europäischen Airport und dort laufen die Geschäfte wegen der Anschläge und des langsamen Wachstums von Hauptkunde Lufthansa holprig. Daher dürften die Passagierzahlen - wie bekannt - erstmals seit sieben Jahren sinken. Der Gäste-Rückgang von Januar bis Ende Oktober betrug 1,1 Prozent. Eine Vorhersage zur Passagierentwicklung des nächsten Jahres wollte Schulte nicht treffen. Jedoch zeichne sich ab, dass die Zahl der Flugbewegungen im Sommer leicht steigen dürfte. Voriges Jahr zählte der Rivalen von London-Heathrow, Paris und Amsterdam noch 61 Millionen Fluggäste.

Wirtschaftlich läuft es bei dem Unternehmen mit 21.000 Mitarbeitern dank Sondergewinnen rund. Schulte erhöht sogar die Prognose: Für das Gesamtjahr wird nun ein Betriebsgewinn von bis zu 1,08 Milliarden Euro erwartet statt bislang maximal 880 Millionen Euro. Der Konzern hatte vor drei Wochen einen jahrzehntelangen Streit mit den Philippinen wegen der Enteignung eines Flughafenbaus beigelegt. Der Netto-Effekt daraus betrage 120 Millionen Euro. Zudem profitierten die Frankfurter noch vom Verkauf eines Anteils am Flughafen St. Petersburg für 35 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten stieg das Betriebsergebnis um zwei Prozent auf 677 Millionen Euro. Der Umsatz stagnierte hingegen bei 1,96 Milliarden Euro.

got/rtr

Alle Artikel und Hintergründe zu Luftfahrt

Mehr manager magazin Zur Startseite