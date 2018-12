Nur wenige Tage nachdem der Flughafen Gatwick wegen Drohnen seinen Betrieb zeitweise einstellen musste, wird bekannt, dass der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci die Mehrheit an dem zweitgrößten Flughafens in Großbritannien übernimmt.

Für 50,01 Prozent zahlt Vinci etwa 2,9 Milliarden britische Pfund (rund 3,2 Milliarden Euro), wie die Franzosen mitteilten. Damit gehören nun 46 Flughäfen in 12 Ländern zum Portfolio von Vinci. Gatwick ist der acht-verkehrsreichste Flughafen in Europa. Der Kauf soll zum Juni 2019 abgeschlossen sein.

Zur Großbildansicht AP Wegen Drohnen, die über dem Rollfeld flogen, wurde vor wenigen Tagen der Flugbetrieb in Gatwick für etwa 36 Stunden eingestellt. Betroffen waren über 100.000 Reisende

Vinci übernimmt die Anteile von bestehenden Gesellschaftern. So halbiert Global Infastructure Partners seinen Anteil auf 21 Prozent, Abu Dhabi Investment Authority wird mit 7,9 Prozent, California Public Employees Retirement System mit 6,4 Prozent, National Pension Service of Korea mit 6 Prozent und Australia's Future Fund Board of Guardians mit 8,6 Prozent an dem Flughafen beteiligt sein.

Gatwick fertigt im Jahr über 46 Millionen Passagiere ab, etwas mehr als ein Viertel aller 170 Millionen Flugpassagiere, die über die Londoner Flughäfen fliegen. Führender Flughafen ist dabei Heathrow.

Für das Jahr 2017 meldete Vinci allein im Flughafengeschäft Einnahmen von 3,2 Milliarden Euro, insgesamt setzte der Konzern in 117 Ländern rund 40,25 Milliarden Euro um. Das Unternehmen gilt auch als Interessent für den Pariser Flughafenbetreiber Aéroports de Paris (ADP).

