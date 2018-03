Dax-30-Konzerne schütten 36 Milliarden Euro aus Dividenden im Dax steigen auf Rekordniveau

Zur Großbildansicht Daimler Mercedes: Daimler schüttet für 2017 erneut die höchste Dividendensumme aus

Die Dividendenausschüttungen der 30 Dax-Konzerne steigen in diesem Jahr erneut auf ein Rekordhoch: Insgesamt 36,1 Milliarden Euro zahlen die Unternehmen ihren Aktionären in diesem Jahr, das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Die große Mehrzahl der Dax-Konzerne schüttet in diesem Jahr so viel Geld an ihre Aktionäre aus wie nie zuvor: Bei 20 Unternehmen liegt die Dividende auf Rekordniveau, wie aus einer Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) hervorgeht.Allerdings sind die Gewinne der Dax-Unternehmen im Jahr 2017 noch stärker gestiegen, so dass die Ausschüttungsquote an die Aktionäre auf 38 Prozent sinkt.

Größter Dividendenzahler Deutschlands ist auch in diesem Jahr wieder der Autokonzern Daimler Börsen-Chart zeigen , der die Ausschüttungssumme um 12 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro erhöht. Der Versicherungskonzern Allianz Börsen-Chart zeigen (3,5 Milliarden Euro, plus drei Prozent) liegt knapp dahinter auf dem zweiten Platz.

VW verdoppelt Dividende

Auf das stärkste Plus können sich die Aktionäre von RWE und Volkswagen freuen: Der Energieversorger steigert seine Ausschüttung von fünf Millionen Euro auf 922 Millionen Euro, der Autokonzern VW erhöht die Summe um 94 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro. Wie im Vorjahr gehen die Aktionäre der Commerzbank leer aus, sechs weitere Unternehmen halten ihre Dividende auf dem Vorjahresniveau - kein Unternehmen kürzt nach Berechnungen von EY die Dividende.

"Der starke Anstieg der Dividendenausschüttung spiegelt die gute Entwicklung der meisten DAX-Konzerne im operativen Geschäft und auch die sehr gute Gewinnentwicklung wider. Der Gesamtumsatz und der Gewinn lagen im vergangenen Jahr erneut auf Rekordniveau, die Profitabilität ist gestiegen - da sollten die Aktionäre angemessen beteiligt werden", sagt Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung bei EY.

Gewinne steigen stärker als die Dividenden

Noch stärker als die Dividendenausschüttungen stiegen allerdings die Gewinne: Der gesamte auf die Aktionäre entfallende Jahresüberschuss der Dax-Konzerne lag im vergangenen Geschäftsjahr bei knapp 96 Milliarden Euro, ein Anstieg um 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ausschlaggebend für den starken Anstieg waren ein starkes Plus bei Volkswagen (um gut sechs Milliarden Euro), vor allem aber die Rückkehr der Energieversorger in die Gewinnzone: Das Konzernergebnis von Eon lag - nach einem Verlust von 8,4 Milliarden Euro im Vorjahr - bei 3,9 Milliarden Euro. Ähnlich war die Entwicklung bei RWE, wo nach einem Minus von 5,7 Milliarden Euro nun ein Gewinn von 1,9 Milliarden Euro anfiel.

Obendrein sorgte die US-Steuerreform für einen spürbaren Anstieg der Konzerngewinne im vergangenen Geschäftsjahr im Volumen von insgesamt fast sieben Milliarden Euro.

Ausschüttungsquote fällt deutlich - von 54 auf 37 Prozent

Aus diesen Gründen schrumpfte die Ausschüttungsquote - also der Anteil der Dividendenausschüttung am gesamten Konzernergebnis - von 54,9 auf 37,7 Prozent. "Die Nachsteuergewinne sind in Summe im vergangenen Jahr insgesamt deutlich stärker gestiegen als die Dividendenausschüttung, was allerdings unter anderem auf Sondereffekte wie die US-Steuerreform, aber auch auf außergewöhnliche Entwicklungen bei einzelnen Unternehmen zurückzuführen ist", beobachtet Meyer. So hätten die Milliardenverluste der Energieversorger im Vorjahr noch dazu geführt, dass die Dax-Konzerne in Summe eine überdurchschnittlich hohe Ausschüttungsquote aufgewiesen hätten - das habe sich nun normalisiert.

Ausblick: Dividenden dürften weiter steigen

Die anhaltend positiven Konjunkturaussichten dürften auch in diesem Jahr zu einer guten Entwicklung der Dax-Konzerne beitragen, sodass einiges für weiter steigende Dividendenausschüttungen der DAX-Konzerne im nächsten Jahr spreche - wenngleich der Anstieg nicht mehr so stark ausfallen dürfte wie in diesem Jahr: "Viele DAX-Unternehmen sind in Top-Form, und auch die Energieversorger, die vor der Energiewende große Dividendenzahler waren, erholen sich. Ein leichtes Plus bei den Dividendenausschüttungen im kommenden Jahr dürfte daher möglich sein", prognostiziert Meyer.

Die stärksten Dividenden-Aktien im Dax Dividendenkönig: Daimler-Konzernchef Dieter Zetsche hat eine Erhöhung der Dividende um 12 Prozent auf 3,65 Euro je Aktie angekündigt. Damit bietet Daimler ebenso wie die Allianz aktuell eine Dividendenrendite von mehr als 5 Prozent. Mit 3,9 Milliarden Euro schüttet Daimler die höchste Dividendensumme im Dax aus - mehr als Allianz, Telekom oder Siemens. Die Autokonzerne (Daimler, BMW, VW und Continental) zahlen insgesamt fast ein Viertel der Dividendensumme im Dax, die nach Berechnungen von Ernst and Young (EY) auf das Rekordniveau von 36 Milliarden Euro steigen dürfte. 20 der 30 Dax-Konzerne zahlen für das Geschäftsjahr 2017 eine Rekorddividende ... Dividendenjäger: Die Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten (im Bild) erhalten von BMW in Kürze 1,12 Milliarden Euro. Der Autokonzern hat 2017 8,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Nach dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sollen 30 Prozent davon als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden, das entspräche 4 Euro je Aktie. Stefan Quandt besitzt 25,8 Prozent der Stammaktien und erhält nach der Hauptversammlung 622 Millionen Euro Dividende, seine Schwester Susanne Klatten bekommt für ihre 20,9 Prozent der Anteile 504 Millionen Euro. Die Dividendenrendite der BMW-Aktie beträgt derzeit rund 4,5 Prozent. Die Deutsche Bank liefert zu Beginn der Dividendensaison dagegen ein Beispiel, wie man es nicht macht: Während die Dividende nach dem dritten Verlustjahr in Folge (und zwei Nuller-Jahren) nur 11 Cent je Aktie betägt, steigen die Boni für die Banker der Deutschen Bank auf 2,3 Milliarden Euro. Damit sind die Ausschüttung an die eigenen Mitarbeiter zehnmal so hoch wie die Ausschüttung an die Aktionäre (Dividendensumme 230 Millionen Euro). Eine solche Dividendenpolitik dürfte kaum neue Aktionäre anlocken, zumal zahlreiche Dax-Konzerne ihre Dividende deutlich steigern ... Adidas: Der Sportartikelhersteller kündigte Mitte März eine satte Dividendenerhöhung von 2 auf 2,60 Euro an. Zudem startet Adidas ein Aktienrückkaufprogramm. Die Gewinnziele erhöhte Adidas außerdem - bis 2020 soll der Gewinn pro Jahr um rund 20 Prozent steigen. Anleger zeigten sich begeistert, die Aktie legte am Tag der Ankündigung um 12 Prozent zu und notiert nahe Rekordniveau. Dabei liegt Adidas mit einer aktuellen Dividendenrendite von nicht einmal 2 Prozent weit hinter den Dividenden-Königen im Dax ... Allianz Eine Größe ist der Versicherungskonzern, allem Gejammer über Niedrigzinsen zum Trotz, ungebrochen mit Blick auf das intern angehäufte Kapital. Der Münchener Konzern verwirft eine Übernahme nach der nächsten und bedenkt lieber die Aktionäre - mit Aktienrückkäufen oder der üppigen Dividende, die in diesem Jahr auf 8 Euro steigen soll. Damit bietet die Allianz ebenso wie Daimler eine Dividendenrendite von rund 5 Prozent. Mit 3,5 Milliarden Euro zahlt die Allianz zudem die zweithöchste Dividendensumme im Dax aus, nur Daimler zahlt mehr. RWE: Der Energieversorger RWE zahlt in diesem Jahr zusätzlich zur erhöhten Dividende noch eine einmalige Sonderdividende, da RWE und Eon durch die Aufteilung der RWE-Ökostromtochter Innogy den Markt neu unter sich aufteilen. Auf diese Weise erhalten RWE-Aktionäre in diesem Jahr 1,50 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von aktuell mehr als 12 Prozent entspricht. Doch Vorsicht: Bei RWE ist diese Ziffer durch die einmalige Sonderausschüttung nicht aussagekräftig, es zählt vor allem die Kontinuität. Deutsche Telekom: Die geplante Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint in den USA ist geplatzt - und damit auch die Hoffnung auf rasch steigende Kurse. Die Kursentwicklung der Aktie bleibt deutlich hinter dem Dax zurück: Da ist auch eine Dividendenrendite von aktuell rund 5 Prozent nur ein schwacher Trost. Viele langjährige T-Aktionäre warten sowieso nur noch auf die jährliche Ausschüttung, die in diesem Jahr um 8 Prozent auf 0,65 Euro steigen dürfte. Von der Dividendensumme von 3 Milliarden Euro, der dritthöchsten im Dax, profitiert auch der Bund. Siemens: Siemens-Chef Joe Kaeser treibt den Verkauf von Unternehmensteilen voran, die Medizinsparte Healthineers hat einen erfolgreichen Börsengang absolviert. Für Dividendenjäger ist Siemens ein interessanter Wert, da der Konzern seit Jahren seine Ausschüttung kontinuierlich steigert. Für 2017 zahlte Siemens bereits im Januar 2018 eine Dividende von 3,70 Euro je Aktie aus, die Dividendenrendite liegt aktuell bei rund 3 Prozent. BASF: Die Kursentwicklung ist mau, doch als Dividendenzahler bleibt der Chemiekonzern für Anleger eine feste Größe. Mit 2,8 Milliarden Euro Dividendensumme rangiert der Konzern unter den Top 5, die Dividende je Aktie dürfte laut EY um 3 Prozent auf 3,10 Euro steigen. BMW: Bei dem Autobauer aus Bayern ist die Dividende nicht nur für die Eignerfamilie Klatten/Quandt, die jährlich Milliardenbeträge kassiert, attraktiv: Experten erwarten eine Steigerung auf 4 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von aktuell 4,5 Prozent entspricht. Mit einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent liegt BMW jedoch noch unter dem Dax-Durchschnitt - die Großaktionäre Quandt/Klatten geben sich also vergleichsweise bescheiden. Volkswagen: Volkswagen hat nach dem Dieselskandal seine größten Rechtsrisiken in den USA abgeräumt, die Kosten für die Aufarbeitung des Abgasskandals haben sich 2017 halbiert. VW verdient bestens - und dürfte für die im Dax notierte Vorzugsaktie knapp 4 Euro pro Aktie ausschütten. Das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahr, damit übersteigt die Dividendenrendite des Autobauers wieder die Marke von 3 Prozent. VW ist wieder in der Spur und mit den Energiekonzernen RWE und Eon dafür wesentlich verantwortlich, dass die Dividenden im Dax in diesem Jahr auf Rekordniveau steigen. Munich Re: Auf der Hauptversammlung im April 2017 übergab Nikolaus von Bomhard den Chefposten an seinen Nachfolger Joachim Wenning (rechts), und auch der neue Chef dürfte die Strategie, Aktionäre mit einer attraktiven und verlässlichen Dividende bei der Stange zu halten, fortsetzen. Für das Jahr 2017 dürfen Aktionäre eine steigende Ausschüttung von 8,25 Euro erwarten. Die Dividendenrendite aktuell: 4,2 Prozent. Linde: Die Aktie des Industriegasekonzerns gehört möglicherweise bald der Geschichte an. Die große Mehrheit der Aktionäre hat ihre Papiere bereits zur Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair in eine neue Firma mit Sitz in Großbritannien angedient. Eon: Eon



Der Energiekonzern hat Aktionäre mit einem radikalen Umbauplan überrascht. Das Jahr 2017 beendete Eon nach langer Durststrecke wieder mit einem Milliardengewinn, die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr soll auf 0,30 Euro je Aktie steigen. Das wäre eine Steigerung um mehr als 40 Prozent. Vonovia: Der größte Vermieter Deutschlands ist eine andere Art, auf den Immobilienboom im Land zu wetten. Die Dividende dürfte um 18 Prozent auf 1,32 Euro steigen, schätzt EY. Die Dividendenrendite beträgt auch hier aktuell mehr als 4 Prozent und liegt damit über dem Dax-Durchschnitt von erwarteten 2,8 Prozent. Lufthansa: Der Dax-Highflyer der vergangenen zwei Jahre dürfte Aktionären in diesem Jahr eine Dividende von 0,80 Euro ausschütten, ds wäre eine Steigerung von 60 Prozent. Die Zerschlagung von Air Berlin hat die Lufthansa gestärkt. Für Anleger ist sie nach dem rasanten Kursanstieg aber als Dividendenwert nur zweite Wahl, die Dividendenrendite liegt unter dem Durchschnitt.

Allerdings sieht Meyer mit Sorge den wachsenden Trend zu mehr Protektionismus, der gerade die Entwicklung der stark exportabhängigen deutschen Konzerne bremsen könnte. Zudem bewegten sich die Unternehmen zum Teil in hochvolatilen Märkten mit erheblichen politischen Risiken. Obendrein bremse der schwache US-Dollar die Umsatz- und Gewinnentwicklung. Dennoch betont Meyer: "2018 dürfte ein weiteres Rekordjahr werden - das wird sich auch bei den Dividenden widerspiegeln."

