Er sei mit den Ausführungen des Konzernvorstands "nicht zufrieden", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), der Nachrichtenagentur dpa nach dem Spitzentreffen am Dienstagmorgen. "Es könnte noch ein bisschen konkreter werden", kommentierte auch der Parlamentarische Staatssekretär Steffen Bilger.

Das Fazit dürfte für Bahn-Chef Richard Lutz kaum befriedigend sein. Am Dienstagmorgen hatte nach der öffentlichen Schelte durch den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein Krisentreffen in Berlin stattgefunden. Lutz kam und Scheuer schickte ihn mit weiteren Hausaufgaben wieder auf den Weg, nicht ohne vorher noch ein weiteres Spitzentreffen für den kommenden Donnerstag anzuberaumen.

"Es war sehr konstruktiv, aber auch sehr konzentriert", resümierte der Bundesverkehrsminister das Treffen am Dienstagmorgen. Man habe aber nicht alle Themen besprechen können. Es gehe um Maßnahmen, mit denen zügig Verbesserungen erzielt werden könnten. Die Kunden sollten schon im ersten Halbjahr Verbesserungen etwa bei der Pünktlichkeit der Züge sehen, sagte Scheuer.

Der Bundesminister nannte als weitere Themen ein besseres Baustellen-Management, um Engpässe in den Griff zu bekommen. Die Politik sei außerdem daran, der Bahn eine "finanzielle Basis" zu garantieren. Einzelheiten nannte er jedoch nicht.

An dem Treffen am Dienstag hatten neben Lutz, Scheuer und den Staatssekretären auch Abgeordnete der Koalitionsparteien teilgenommen, ebenso wie Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla und Finanzvorstand Alexander Doll.

Lutz soll dabei weitere Vorschläge gemacht haben, um die Qualität und Pünktlichkeit zu steigern. Zudem soll der Bahnchef den Verkauf von Bahn-Tochter Arriva ins Spiel gebracht haben, um bis 2023 ein Loch von vier Milliarden Euro in der Bilanz zu stopfen. Ein Verkauf ist in Regierung und im Bahn-Aufsichtsrat jedoch umstritten, auch wenn sich Scheuer laut dpa einem möglichen Verkauf gegenüber offen zeigte. Dies sei am Dienstag aber noch kein Thema gewesen, so der Minister. Man müsse bei dem Thema in die Tiefe gehen, man werde ein "sehr interessantes" Unternehmen nicht leichtfertig auf dem Markt platzieren.

Derweil plant Lutz offenbar, die Chefs von Konzern-Töchtern aus dem Personen- und Güterverkehr in den Vorstand befördern, um Entscheidungen im Kampf gegen die Unpünktlichkeit zu beschleunigen. Scheuer bestätigte, dass es diese Überlegungen gebe. Im vergangenen Jahr war jeder vierte Fernzug der Bahn verspätet. Das Ziel von 82 Prozent pünktlicher Züge soll nach der bisherigen Planung des Konzerns erst 2025 erreicht werden.

Bahn-Aufsichtsratsmitglied Kirsten Lühmann (SPD) bestätigte, dass ein weiteres Treffen geplant sei. "Es geht um die Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn", sagte Lühmann nach der Sitzung. "In eineinhalb Stunden können Sie das nicht lösen."

Unterdessen wurde bekannt, dass die Bahn ihre langjährige Marketingchefin Antje Neubauer verliert. Wie die Fachzeitung "Horizont" berichtet, werde die Managerin das Haus im Spätsommer verlassen, um sich eine Auszeit zu gönnen. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt.

