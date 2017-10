Aktivistischer Investor vereitelt Chemie-Merger Clariant, Huntsman blasen milliardenschwere Fusion ab

Zur Großbildansicht Clariant Ist mit seinen Plänen an einem aktivistischen Investor gescheitert: Clariant-Chef Hariolf Kottmann

Der Chemiekonzern Clariant bekommt bei der geplanten Übernahme des US-Konkurrenten Huntsman Gegenwind von Investorenseite. Der als aktivistisch geltende Hedgefonds Corvex fordert die übrigen Aktionäre auf, die Fusion abzulehnen.

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant Börsen-Chart zeigen beerdigt die geplante 20-Milliarden-Dollar-Fusion mit dem US-Rivalen Huntsman. Angesichts der Opposition des Clariant-Großaktionärs White Tale gegen die Transaktion sei ungewiss, ob genügend Aktionäre dem Zusammenschluss zustimmen würden, teilten die beiden Firmen mit.

Gebühren für die Beendigung der Fusionspläne würden keine fällig. Angaben der Schweizer Börse zufolge stockte White Tale die Beteiligung an Clariant auf 20 Prozent auf. Der aktivistische Investor hält Clariant gemäß der im Mai vereinbarten Bedingungen des Zusammenschlusses für deutlich zu niedrig bewertet. Zudem fehle es an einer industriellen Logik.

In den vergangenen Monaten war White Tale bereits auf Konfrontationskurs zu den Familienaktionären der beiden Chemieunternehmen gegangen. Dazu gehören bei Clariant die Familien der 2011 übernommenen Süd Chemie, die ein Paket von rund 14 Prozent kontrollieren. Bei Huntsman wiederum hält die Gründerfamilie mehr als 7 Prozent.

Der Chef des Schweizer Chemiekonzerns Clariant, Hariolf Kottmann, hatte im Interview mit manager magazin Kritik am geplanten Zusammenschluss noch zurückgewiesen. Die Vorhaltung, die Amerikaner übernähmen, ähnlich wie im Fall Linde/Praxair, die operative Führung, bezeichnete er Ende Juni als "großes Missverständnis".

Zusammen wären Clariant und Huntsman auf 28.200 Mitarbeiter und einen Umsatz von gut 13 Milliarden Dollar gekommen.

Hinter White Tale stehen der aktivistische Investor Corvex und die US-Industriefirma Standard Industries. Corvex wird von Keith Meister geführt, der frühee für den bekannten US-Aktivisten Carl Icahn gearbeitet hatte. Die US-Gesellschaft verwaltet Vermögen von rund sechs Milliarden Dollar. Im Frühjahr beteiligte sich Corvex mit 5,5 Prozent an der US-Telekomfirma CenturyLink. Standard Industries stellt Bedachungen her. Über den Anlagearm 40 North war die Gesellschaft bereits seit längerem an Clariant beteiligt.

wed/dpa