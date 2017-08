BHP will Teile des US-Ölgeschäfts abstoßen Weltgrößter Bergbaukonzern beugt sich aktivistischen Investoren

Zur Großbildansicht Getty Images Ölförderung in den USA (Symbolbild)

Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton Börsen-Chart zeigen beugt sich dem Druck wichtiger Aktionäre und stellt einen Teil seines US-Geschäftes zum Verkauf. Der Bereich Schieferöl zähle dort nicht mehr zum Kerngeschäft, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Deswegen bemühe man sich um einen Ausstieg. Hedgefonds wie Elliott Management oder Tribeca fordern schon länger, die schwächelnde Sparte abzustoßen und den Aktionären mehr Geld zukommen zu lassen. Tribeca lobte umgehend die Ankündigung des in Melbourne ansässigen Konzerns.

Viele Großanleger - angeführt von Paul Singers Hedgefonds Elliott - hatten zuletzt einen Rückzug aus dem Ölgeschäft und einen Investitionsstopp in Kanada gefordert. Einige Forderungen gingen dabei sogar soweit, dass sich der australisch-britische Konzern vom gesamten Ölgeschäft trennen soll - aber besonders im Visier dabei war immer die Förderung an Land in den USA. BHP ist derzeit der achtgrößte Förderer von Schiefer-Öl in den Vereinigten Staaten. Zu Zeiten von Ölpreisen von mehr als 100 US-Dollar je Barrel boomte das hochprofitable Geschäft.

BHP-Verwaltungsratschef Jac Nasser hat mittlerweile allerdings eingeräumt, dass die Investitionen von 20 Milliarden Dollar in das Schieferölgeschäft vor sechs Jahren im Nachhinein ein Fehler gewesen seien. Analysten zufolge könnte der Konzern heute bei einem Verkauf wohl nur die Hälfte dieser Summe erzielen.

Fernerhin hat BHP angekündigt, ein milliardenschweres Kali-Projekt in Kanada auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Das ist unter anderem auch für den deutschen Konzern K+S interessant, da so die Kapazitäten in diesem inzwischen auch für das im MDax notierte Unternehmen wichtigen Markt nicht weiter steigen.

BHP legte am Dienstag auch die Bilanz vor: Das Unternehmen konnte den bereinigten Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 6,7 Milliarden Dollar mehr als verfünffachen. Allerdings hatten von Reuters befragte Analysten mit mehr gerechnet. Die Dividende verdreifachte sich auf 43 Cent je Aktie. Zugleich wurden die Schulden um fast zehn Milliarden Dollar gesenkt.

An der Börse kamen die Ankündigungen sowie die ebenfalls veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 (Ende Juni) gut an. Die Aktie zog um etwas mehr als ein Prozent an und baute damit ihre jüngsten Kursgewinne aus. Seit einem Zwischentief Anfang Juni legte das Papier um fast ein Fünftel zu.

luk / reuters, dpa-afx

