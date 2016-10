Streik bei Lufthansa-Töchtern Eurowings und Germanwings 50.000 Fluggäste betroffen

Zur Großbildansicht REUTERS An diesem Donnerstag bleiben die meisten Flieger von Eurowings am Boden. Der Grund: Die Kabinengewerkschaft hat zum Streik aufgerufen

24 Stunden lang soll der Streik bei den Lufthansa-Billigfliegern Eurowings und Germanwings gehen. An diesem Donnerstagmorgen hat er offiziell begonnen. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat ihre Mitglieder zu dem Ausstand ab Mitternacht aufgerufen, betroffen sind sämtliche größeren deutschen Flughäfen mit Ausnahme von Frankfurt und München. Abgesagt wurden neben innerdeutschen Verbindungen auch Flüge von und nach Barcelona, Klagenfurt, London, Moskau, Palma de Mallorca, Paris und Split.

Am Flughafen Berlin-Tegel sind 70 Flüge betroffen, die dort starten oder landen sollten. Auch in Hamburg wurden viele Flüge annulliert. Von den 25 geplanten Starts der Eurowings in Hamburg entfallen 11. Lediglich drei der 34 Germanwings-Maschinen heben an diesem Tag ab. In Hannover bleiben sechs der zehn planmäßigen Maschinen am Boden. Von den insgesamt üblicherweise mehr als 500 Flügen seien rund 380 annulliert worden, teilte Eurowings mit.

Das Unternehmen hat seinen betroffenen Kunden kostenlose Umbuchungen und Stornierungen angeboten. Einen Sonderflugplan hat Eurowings auf seiner eigenen Homepage veröffentlicht. Insgesamt sind etwa 50.000 Passagiere betroffen.

