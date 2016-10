Gewinnrückgang bei BASF BASF bestätigt Jahresziele, Explosion belastet Bilanz

Zur Großbildansicht DPA Bei dem Unglück im BASF-Werk in Ludwigshafen vor zehn Tagen starben drei Menschen.

Beim Chemiekonzern BASF Börsen-Chart zeigen hinterlässt das schwere Explosionsunglück vor zehn Tagen in Ludwigshafen auch Spuren in der Bilanz. BASF gehe davon aus, dass die Einschränkungen in der Logistik und Versorgung infolge des Brands im Landeshafen Nord das Ergebnis des Geschäftsjahres belasten werden, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal mit. Das führe aber nicht zu einer Änderung des Ausblicks 2016.

Für das laufende Jahr rechnet BASF unverändert mit einem Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen leicht unter Vorjahresniveau - darunter versteht der Vorstand ein Minus von bis zu 10 Prozent. "Im derzeitigen volatilen und herausfordernden Umfeld sowie angesichts des Brands vom 17. Oktober und seiner Folgen bleibt dies ein anspruchsvolles Ziel", sagte Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel.

Bei dem Unglück am 17. Oktober starben drei Menschen, 30 Menschen wurden verletzt. Während Arbeiten an einer Rohrleitung war es zu einem Brand und später zu Explosionen von brennbaren Flüssiggasen gekommen. Grund ist nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft womöglich ein Einschnitt an einer Rohrleitung, in der sich brennbares Raffinat befunden hat. An einer benachbarten Leitung seien zu diesem Zeitpunkt Wartungsarbeiten durch eine Fremdarbeitsfirma im Gange gewesen. Der mutmaßliche Verursacher des Einschnitts an der Rohrleitung sei ein Mitarbeiter der Fremdarbeitsfirma. Die Klärung der Zusammenhänge zwischen dem Schnitt und der Explosion erfordern Angaben der Staatsanwaltschaft aber weitere umfangreiche Ermittlungen

Für das Gesamtjahr bekräftigte Engel die Prognose. Der Umsatz fiel jedoch deutlich wegen der Trennung vom Erdgashandelsgeschäft das in einem Milliarden-Tauschgeschäft an die russische Gazprom ging. Vorläufige Zahlen für das dritte Quartal hatte die Firma bereits Mitte Oktober veröffentlicht. Der Umsatz schrumpfte demnach um ein Fünftel auf 14 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen sank um gut fünf Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn sank um 27 Prozent auf 888 Millionen Euro, teilte der Konzern nun mit.

Neben dem Öl- und Gasgeschäft, das aufgrund des fehlenden Erdgashandelsgeschäfts einen Umsatz- und Gewinneinbruch verzeichnete, entwickelte sich auch das Geschäft mit Basis-Chemikalien vor allem wegen niedriger Verkaufspreise schlechter. Besser lief es für die Ludwigshafener mit chemischen Zusatzstoffen (Performance Products) sowie Lacken, Kunst- und Baustoffen (Functional Materials & Solutions). Auch die Pflanzenschutz-Sparte (Agricultural Solutions) entwickelte sich besser.

