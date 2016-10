BASF überzeugt Anleger "Die Königin der Chemie ist zurück"

Zur Großbildansicht DPA Technikerin auf dem Weg zum höchsten Punkt eines BASF-Speichertanks

BASF hat Anleger mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht. Die Aktien des Ludwigshafener Chemiekonzerns legten am Mittwoch in der Spitze mehr als 2 Prozent auf 79,99 Euro zu und notierten damit so hoch wie zuletzt im August vorigen Jahres. Bis frühen Nachmittag hatten die Anleger einen Gutteil der Kursgewinne aber bereits wieder realisiert.

"Die Königin der Chemie ist zurück auf Kurs", urteilte Analyst Christian Faitz von KeplerCheuvreux. BASF verbuchte im dritten Quartal 2016 zwar erneut einen Gewinnrückgang, der fiel aber deutlich geringer aus als von Analysten befürchtet. Die Prognosen für das laufende Jahr, die Vorstandschef Kurt Bock mehrfach als "anspruchsvolles Ziel" bezeichnet hatte, bekräftigte der Vorstand.

BASF habe vor allem von der Nachfrage aus der Auto- und Bauindustrie profitiert, begründeten die Experten von KeplerCheuvreux die Entwicklung. Hinzu komme eine Stabilisierung im zuletzt stark gebeutelten Öl- und Gasgeschäft sowie in der Agrarchemiesparte eine Verbesserung der Nachfrage im wichtigen Markt Brasilien.

Nachfrage aus Auto- und Bauindustrie beflügelt die Geschäfte

Die Analysten von JP Morgan gehen zudem davon aus, dass BASF ein Einmalgewinn im Öl- und Gasgeschäft geholfen haben könnte. Die Ludwigshafener wollten sich dazu nicht äußern.

BASF hatte am Dienstagabend nach Börsenschluss unerwartet vorläufige Eckdaten für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen sank demnach um gut 5 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Analysten hatten zuletzt mit einem deutlich stärkeren Rückgang auf gut 1,3 Milliarden gerechnet.

Der Umsatz wiederum sank binnen Jahresfrist um knapp 20 Prozent auf 14 Milliarden Euro, was überwiegend auf die Trennung vom Gashandels- und Speichergeschäft zurückzuführen ist, das in einem Milliarden-Tauschgeschäft an die russische Gazprom ging.

BASF -Aktie hat den Dax abgehängt

Da der Ausblick nur bekräftigt worden sei, gebe es keinen Grund für eine Kaufwelle, sagte ein Händler. Zudem habe sich die Aktie in diesem Jahr schon sehr gut entwickelt. Seit Jahresbeginn haben die die Aktien von BASF, die im Dax zu den am stärksten gewichteten Titeln zählen, mehr als 12 Prozent zugelegt. Der Leitindex selbst dagegen liegt etwa 1,5 Prozent unter dem Vorjahresschluss. Auffallend war die Bewegung vor allem in den vergangenen sechs Monaten: BASF gewannen mit rund 22 Prozent mehr als doppelt so viel wie der Dax.

Den vollständigen Quartalsbericht will BASF am 27. Oktober veröffentlichen.

rei/Reuters

Alle Artikel und Hintergründe zu BASF

Mehr manager magazin Zur Startseite