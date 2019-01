Siemens und Alstom stellen die Geduld der EU-Kommission auf eine harte Probe. Um doch noch grünes Licht für die Fusion ihrer Bahnsparten zu bekommen, haben sie Zugeständnisse gemacht - aber weit nach der üblichen Frist eingereicht. Substanziell scheint die Offerte aus Sicht von EU-Kommissarin Margrethe Vestager auch nicht zu sein. Wollen die Konzerne doch offenbar lediglich längere Lizenzen für ihre Technik gewähren.

Die Pläne für eine Fusion der Bahnsparten des deutschen Siemens-Konzerns mit der französischen Alstom sind ungeachtet neuer Zusagen an Brüssel ungewiss. Der französische Zughersteller bestätigte am Montag in Paris, beide Unternehmen hätten der EU-Kommission erneut Zugeständnisse gemacht.

Dabei geht es nach Angaben von Alstom aber lediglich um die Ausweitung von Lizenzen für Bahn- und Signaltechnik. Auch wollten Siemens und Alstom weiterhin nur etwa 4 Prozent des gemeinsamen Umsatzes von rund 15 Milliarden Euro durch die Trennung von Firmenteilen abgeben.

Branchenkennern zufolge steht dabei die Technik für die "Velaro Novo"-Plattform für Hochgeschwindigkeitszüge im Fokus. Darauf fußt etwa die vierte Generation des deutschen ICE. Siemens wolle nach den modifizierten Plänen nun dafür eine zehn Jahre laufende Lizenz, bisher seien es fünf Jahre gewesen. Der Münchner Industriekonzern würde sich allerdings vorbehalten, in dieser Zeit den ICE 4 für Deutschland weiter zu bauen.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager stößt sich vor allem an der dann dominierenden Marktstellung sowohl bei Hochgeschwindigkeitszügen als bei der Signaltechnik, zumal Alstom den französischen TGV herstellt.

Deal könnte auch an nicht eingehaltenen Fristen scheitern

Aus Kreisen der EU-Kommission verlautete am Montag, dass Vestager die Zugeständnisse der Parteien für unzureichend halte. Die Entscheidung der Brüsseler Wettbewerbshüter wird bis zum 18. Februar erwartet.

Vestager hatte am Sonntag gegenüber englischsprachigen Nachrichtenagenturen bestätigt, dass die Firmen am Freitag neue Zugeständnisse gemacht hätten. Die Kommissarin gab zugleich zu erkennen, dass sie den Poker der beiden Konzerne nicht gutheiße: Die Änderungen seien an Tag 110 des Prozesses eingereicht worden, was "weit über die übliche Frist hinaus" sei.

Auf die Frage, ob die Tür für eine mögliche Vereinbarung noch offen sei, sagte Vestager: "Wir schauen uns an, was uns übergeben wurde." Sollte es überhaupt eine Chance geben, sei dies definitiv die letzte.

Die jetzt bestätigten Zugeständnisse waren bereits Ende vergangener Woche als Gerücht im Umlauf. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hatte am Sonntag weitere Zusagen der Konzerne bestätigt.

