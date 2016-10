Genehmigung widerrufen, erneute Prüfung Minister stoppt Aixtron-Übernahme durch Chinesen

Es schien alles in trockenen Tüchern. Nun stellt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel das Übernahmeangebot eines chinesischen Investmentfonds für den angeschlagene Chip-Anlagenbauer Aixtron in Frage - und will erneut prüfen.

Die Übernahme und erhoffte Rettung des angeschlagenen Chip-Anlagenbauers Aixtron durch einen chinesischen Investor könnte im letzten Moment doch noch scheitern. Die Aachener teilten am Montag mit, das Bundeswirtschaftsministerium habe die am 8. September erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung widerrufen und wolle die Übernahmepläne nochmals unter die Lupe nehmen.

Die Anleger reagierten schockiert: Die Aktie von Aixtron brach um rund 8 Prozent ein. Das sei vollkommen unerwartet und eine böse Überraschung, kommentierte Harald Schnitzer, Analyst bei der DZ Bank.

Eigentlich schien die Übernahme des defizitären Spezialanlagenbauers durch den Investor Fujian Grand Chip Investment (FGC) in trockenen Tüchern. Nach einer Reduzierung der Mindestannahmeschwelle auf 50,1 von 60 Prozent hatten die Aktionäre dem Investmentfonds des Geschäftsmanns Zhendong Liu doch rund 60 Prozent ihrer Anteilsscheine zum Kauf angedient.

Aixtron-Chef Martin Goetzeler hatte zuvor längere Zeit nach einem zahlungskräftigen Investor Ausschau gehalten, da er mit dessen Hilfe den angeschlagenen Konzern wieder auf Kurs bringen will. Mit der FGC glaubt er, den Retter gefunden zu haben. Er verspricht sich einen besseren Zugang zum chinesischen Markt und das nötige Kapital für Forschung und Entwicklung. Die Chinesen versicherten zudem, Aixtron operativ unangetastet zu lassen.

Aktionäre fürchteten Abfluss von Know-how

Zahlreiche Aixtron-Aktionäre hatten allerdings auf der Hauptversammlung im Frühjahr gegen die Übernahmepläne gewettert. Sie fürchten den Abfluss von Know-how und hielten das Angebot von sechs Euro pro Aktie für zu niedrig. Der Kurs der Aixtron-Aktie war eingebrochen, nachdem der chinesische Kunde San'an Optoelectronics einen Großauftrag zusammengestrichen hatte. San'an finanziert indirekt auch das Übernahmeangebot mit, wie Liu kürzlich eingeräumt hatte.

FGC bietet über das Vehikel Grand Chip Investment insgesamt 676 Millionen Euro für das 1983 aus der Aachener Hochschule RWTH hervorgegangene Unternehmen mit seinen rund 750 Mitarbeitern. Aixtron produziert Chipanlagen zur Herstellung von Leuchtdioden (LED), die in der Unterhaltungselektronik, Autoindustrie und bei industrieller Beleuchtung zum Einsatz kommen.

