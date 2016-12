Airbus und Boeing mit Rückschlägen Neue Probleme mit dem A380

Emirates

7





Die Flugzeugbauer Airbus und Boeing haben beim Verkauf ihrer Flugzeuge Rückschläge erlitten. Der europäische Konzern teilte jetzt mit, er habe sich mit der Fluggesellschaft Emirates Airline auf eine spätere Auslieferung von Maschinen des Typs A380 geeinigt.

Sechs Stück würden nun 2018 und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant dem Kunden übergeben. Sechs weitere Maschinen werden statt 2018 im Jahr 2019 ausgeliefert.

An seinem Ziel, 2018 etwa 12 Maschinen des Typs A380 an Kunden zu übergeben, hält der Konzern fest. Weitere Kosteneinsparungen sollen dafür sorgen, dass das Erreichen der Gewinnschwelle 2017 nicht in Gefahr gerät.

Der US-Konkurrent Boeing musste sogar eine Abbestellung verkraften. Die amerikanische Fluggesellschaft Delta Airlines will 18 Maschinen des Typs 787-8 nicht mehr, die der 2008 übernommene Konkurrent Northwest Airlines bestellt hatte.

Der A380 - vom Hoffnungsträger zum Geldgrab

rei/dpa

Nachrichtenticker