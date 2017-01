Mehr Aufträge in 2016 Airbus fliegt Boeing bei Aufträgen davon

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat seinen US-Rivalen Boeing beim Ringen um neue Aufträge in 2016 erneut hinter sich gelassen. Im abgelaufenen Jahr holte Airbus Bestellungen für 731 Verkehrsflugzeuge herein, 63 mehr als die Amerikaner, geht aus dem am Mittwoch vorgestellten Auftragsbilanz der Europäer hervor.

Stornierungen sind dabei bereits herausgerechnet. Im Vorjahr hatte Airbus mit mehr als 1000 Neubestellungen allerdings noch deutlich stärker abgeschnitten.

Den Titel des weltgrößten Flugzeugbauers konnte Airbus den Amerikanern trotz überraschend hoher Zuwächse nicht abjagen. Boeing hatte mit 748 ausgelieferten Verkehrsjets die Nase weiterhin deutlich vorn. Die Europäer lieferten im vergangenen Jahr insgesamt 688 Flugzeuge aus - 53 mehr als im Vorjahr und 18 mehr als zuletzt angepeilt. Unter den ausgelieferten Maschinen seien 28 des Riesenfliegers A380 und 49 des Langstreckenjets A350 gewesen.

Auf dem Weg in den Iran: Airbus wird den ersten A321 an Iran Air ausliefern

Derweil gab Airbus bekannt, noch am Mittwoch die erste Maschine vom Typ A 321 an die staatliche Fluggesellschaft Iran Air auszuliefern. "Dieses Flugzeug wird morgen nach Teheran fliegen", kündigte Verkehrsflugzeug-Chef Fabrice Brégier an. Zur Übergabe werde auch der Chef der Iran Air, Farhad Parwaresch, erwartet.

Airbus hatte Ende des vergangenen Jahres mit Iran Air einen Vertrag über die Lieferung von 100 Maschinen abgeschlossen. Teheran bestellte auch massiv beim Airbus-Rivalen Boeing . Die Geschäfte von Airbus und Boeing wurden erst mit dem internationalen Atomabkommen mit der Islamischen Republik von 2015 und der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen möglich. Mit den Maschinen will der Iran seine veraltete Flugzeugflotte modernisieren.

