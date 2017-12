Insolvente Fluglinie Air Berlin: Das ungenutzte Geheim-Logo

Zur Großbildansicht Geplantes neues Air-Berlin-Logo auf Flugzeug

Als am 27. Oktober der letzte Flug von Air Berlin in Berlin-Tegel aufsetzte, prangte das seit Jahren bekannte Logo auf dem Leitwerk. Doch eigentlich wollte die Fluglinie ungefähr zu dieser Zeit erstmals mit einem neuen Markenauftritt punkten: Ein stilisierter Bär sollte von da an das Leitwerk zieren, in roter Farbe vor einem schwarz-goldenen Hintergrund - und eindeutig für eine bundesdeutsche Airline stehen.

Über das neue Logo berichtet der Informationsdienst airliners.de. Zu finden ist es auf den Seiten des Deutschen Patent- und Markenamts, dort ist der für das Leitwerk vorgesehene Bär hinter dem bekannten Schriftzug platziert, allerdings ohne die schwarz-rot-goldene Farbgebung.

Doch aus dem Auftritt der neuen Marke wurde nichts mehr. "Da kam uns dann die Insolvenz dazwischen", zitiert der Informationsdienst den Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel. Dem Bericht zufolge hat die internationale Werbeagentur Landor den neuen Markenauftritt entworfen.

Deutsches Patent- und Markenamt

Das neue Bären-Logo habe die Airline näher an Berlin heranführen sollen, zitiert Airliners.de Kunkel. Auch Berlin nutzt einen Bären als Wappentier, allerdings ist dieser deutlich anders gestaltet.

Zu besichtigen ist das neue, nie offiziell eingesetzte Logo nun noch auf den Seiten des Deutschen Patent- und Markenamts. Dort ist zusätzlich zu dem Logo aus Schriftzug samt Bär auch noch allein der Bär als Bildmarke eingetragen. Demnach wurden die Marken am 20. Dezember 2016 angemeldet, die Widerspruchsfrist endete am 20. Juni 2017, die Veröffentlichung im Markenblatt erfolgte am 11. August. Vier Tage später meldete Air Berlin Insolvenz an.