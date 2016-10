In 45 Sekunden in den 95. Stock Mit 70 kmh nach oben - die schnellsten Aufzüge der Welt

Der schnellste Aufzug der Welt rauscht durch das aktuell zweithöchste Gebäude der Welt: 20,5 Meter überwindet die schnellste Kabine im Shanghai Tower pro Sekunde. Ein Überblick.

Der Shanghai Tower hält den Aufzugs-Geschwindigkeitsrekord: Das geht aus der Grafik hervor, die Statista für manager-magazin.de erstellt hat. Nur knapp schlägt der Turm das etwa 1500 Kilometer weiter südwestlich gelegene Guangzhou CTF Finance Center: Dessen Lift braucht laut "CNN" vom Erdgeschoss bis in den 95. Stock nur 45 Sekunden.

Durch diese Wolkenkratzer rauschen die schnellsten Aufzüge der Welt Wer New York City vom Empire State Building aus betrachten möchte, kann mit einem der schnellsten Aufzüge der Welt hinauffahren: Laut "CNN"-Aufstellung kommt ein Lift des ikonischen Wolkenkratzers auf eine Maximalgeschwindigkeit von 7,1 Metern pro Sekunde - das entspricht gut 25 Stundenkilometern. Einen Meter pro Sekunde mehr schafft der Aufzug im Willis Tower, der die Skyline von Chicago beherrscht. Der 555 Meter hohe Lotte World Tower in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul gehört zu den neuesten Wolkenkratzern der Welt, das letzte seiner 123 Stockwerke wurde erst Ende 2015 fertiggestellt. Sein schnellster Aufzug erreicht die selbe Top-Geschwindigkeit wie der des... ... Burj Khalifa, des höchsten Gebäudes der Welt. In Dubai und Seoul werden Aufzugpassagiere auf bis zu 10 Meter pro Sekunde (36 km/h) beschleunigt. Das One World Trade Center erhebt sich über New York City. Seine Aufzüge sind mit 10,2 m/s (36,72 km/h) laut "CNN" minimal schneller. Platz 3 im "CNN"-Aufzugranking: Taipei 101, der bei weitem höchste Turm der taiwanesischen Hauptstadt Taipei. Spitzengeschwindigkeit: 16,8 Meter pro Sekunde beziehungsweise mehr als 60 Stundenkilometer. Noch schnellere Aufzüge gibt es nur auf dem chinesischen Festland: Im Guangzhou CTF Finance Center, dem höchsten Wolkenkratzer der südchinesischen Metropole Guangzhou, rauschen die Kabinen mit bis zu 20 Metern pro Sekunde (72 Stundenkilometer) in die Höhe. Platz 1: Der erst im Juli installierte Lift des Shanghai Tower (links) beschleunigt auf bis zu 20,5 Meter pro Sekunde - mit 73,8 km/h Spitze ist er gut 50 Prozent schneller als Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt.

Um Geschwindigkeiten zu erreichen, mit denen Autos in deutschen Innenstädten geblitzt würden, haben die Liftkonkstrukteure für Guangzhou eine besondere Kabine entworfen: In ihr werde der Luftdruck angepasst, berichtet "CNN", sodass die Passagiere keinen unangenehmen Ohrdruck zu fürchten hätten. Der Aufzug beschleunige zudem so geschmeidig, dass kaum auffalle, dass man im zweitschnellsten Lift der Welt unterwegs sei.

