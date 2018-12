Zur Großbildansicht REUTERS Cannabis-Blatt: Eine Branche zwischen Hoffnung und Hype

Cannabis ist eines der Geschäftsfelder, das - selbst ohne dessen Konsum - aktuell die Phantasie vieler Anleger und Industrievertreter anregt. Sowohl in derGetränke- als auch in der Tabakindustrie sehen viele in dem Geschäft mit den legal Highs einen möglichen Megatrend, den es nicht zu verpassen geht. Insbesondere nachdem so mancher CEO das Geschäft mit Craft-Bier, Wellness-Getränken oder auch mit e-Zigaretten so lange unterschätzt hatte, dass ein Aufholen oft extrem teuer war.

Damit dies bei der Cannabis-Welle nicht wieder passiert, hat in einigen Branchen ein regelrechtes "Reise nach Jerusalem-Spiel" eingesetzt, wie die Zeitschrift "Forbes" es nennt. Um angesichts der recht überschaubaren Zahl möglicher Übernahmekandidaten nicht leer auszugehen, sichert sich ein Konzern nach dem anderen Zugriff auf führende Unternehmen der Branche.

Und auch in Deutschland ist der Cannabis-Trend längst angekommen. Was sich schon alleine dadurch zeigt, dass sich auch Kreditech-Gründer Sebastian Diemer, während das einst von ihm gegründete Fintech schwere Zeiten durchlebt, mit einer Neugründung in den zu erobernden Markt stürzt. Und versucht, sich mit dem Unternehmen Farmako auch als Großhändler für medizinisches Cannabis zu etablieren.

Bislang ist die Zahl der Unternehmen, die tatächlich international oder regional in großem Stil Cannabis produzieren, allerdings sehr übersichtlich. Und deren Aktien, so sie an der Börse notiert sind, sehr volatil. manager-magazin.de stellt die größten und umworbensten Konzerne vor.