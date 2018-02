Trotz steigender Umsätze Walmart-Gewinn bricht um 42 Prozent ein

Der US-Supermarktriese Wal-Mart hat im vierten Quartal seinen Umsatz auf mehr als 136 Milliarden Dollar steigern können - bei fallenden Online-Erlösen wohlgemerkt. Der Gewinn aber brach nach Abschreibungen und Kosten für die Restrukturierung um mehr als 40 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar ein.

Der US-Handelsriese Wal-Mart hat zum Jahresende hin an Fahrt verloren. Im vierten Geschäftsquartal schwächte sich das Wachstum der im Internet erzielten Umsätze ab, wie der Konzern am Dienstag in Bentonville mitteilte. Auch beim Gewinn kam der Konzern nicht so voran wie von Analysten erhofft. Der Ausblick auf das laufende Jahr blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.

Unter dem Strich sank der Gewinn im vierten Quartal um 42 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar. Belastet hatten unter anderem Restrukturierungskosten und Abschreibungen. Die US-Steuerreform hatte hingegen einen positiven Einfluss auf das Ergebnis.

Bereinigt um Sondereffekte wies Wal-Mart 1,33 Dollar je Aktie aus, was weniger war als die Experten im Schnitt prognostiziert hatten. Der Umsatz erhöhte sich um gut 4 Prozent auf 136,3 Milliarden Dollar.

Die Online-Umsätze stiegen dabei um 23 Prozent. Im Vorjahr war Wal-Mart hier aber noch um 54 Prozent gewachsen. Der Konzern hatte nicht zuletzt durch die Übernahme von Jet.com online mächtig aufgerüstet, um gegenüber Amazon nicht an Boden zu verlieren.

