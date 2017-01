Veganz meldet Insolvenz für Filialen an Anti-Fleisch-Guru erklärt vegane Supermärkte für gescheitert

Zur Großbildansicht DPA Zukunft im Großhandel: Jan Bredack, Gründer des veganen Supermarktes Veganz

25





Die vegane Revolution frisst ihre Kinder: Veganz, die erste Supermarktkette, die völlig auf tierische Produkte verzichtet, hat im Dezember Planinsolvenz angemeldet, berichtet die "Lebensmittelzeitung". Das Filialnetz werde wegen fehlender Nachfrage nun kräftig ausgedünnt.

Veganz-Gründer Bredack hält die Idee einer derart spezialisierten Kette inzwischen generell für gescheitert. "Das Modell des veganen Supermarktes hat sich aufgrund des steigenden Angebotes veganer Produkte im Handel überholt", sagte Bredack gegenüber der "LZ".

Nicht betroffen von der Insolvenz der Supermarktkette Veganz Retail GmbH ist das Mutterunternehmen, die Veganz GmbH. Sie werde sich künftig noch stärker in den Bereichen Großhandel und Gastronomie engagieren, stellte Bredack in Aussicht. Als Großhändler beliefert Veganz laut "LZ" sämtliche großen Lebensmittelketten wie Metro, Famila und dm. Grundsätzlich gilt der Vegan-Trend als ungebrochen.

Die Muttergesellschaft hat 2015 einen Umsatz von 24 Millionen Euro ausgewiesen. Für 2016 hatte sie zunächst Erlöse in Höhe von 80 Millionen in Aussicht gestellt und ruderte später auf 56 Millionen Euro zurück. Unterm Strich bleibt laut Bredack ein Verlust.

Lesen Sie auch: Veganismus - Entdeckung der Besserverdiener

Nach Sanierung und Schrumpfung der Supermarkt-Aktivitäten soll es im laufenden Jahr ein Plus geben. Mindestens vier der zeitweise neun Filialen sollen geschlossen werden. Während Veganz drei profitable Geschäfte in Berlin aufpeppt, gibt es unter anderem für Standorte in Frankfurt und München keine Zukunft.

Nachrichtenticker