Unibail-Rodamco kauft Rivalen für Milliarden Megadeal mit Shoppingcentern - was steckt dahinter?

Mega-Deal am Immobilienmarkt: Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Konzern Unibail-Rodamco, Europas größtes Gewerbeimmobilien-Unternehmen, will für 15,8 Milliarden Dollar den australischen Shoppingcenter-Konkurrenten Westfield Corporation übernehmen. Wie Unibail mitteilte, bieten die Franzosen für jede Westfield-Aktie 7,55 US-Dollar, also etwa 6,40 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von etwa 18 Prozent auf den Schlusskurs von Montag und führt rein rechnerisch zu einem Unternehmenswert für Westfield von 24,7 Milliarden Dollar. Beide Unternehmen gemeinsam kämen bei diesen Zahlen nach der Übernahme auf einen Marktwert von 72,2 Milliarden Dollar (61,6 Milliarden Euro).

Damit spielt die geplante Transaktion, die auch vom Westfield-Management unterstützt wird, in der Topliga des weltweiten M&A-Geschäfts. Nach Angaben von Nachrichtenagenturen wäre es die größte Übernahme eines australischen Unternehmens, die bisher stattgefunden hat. Die Finanzplattform Bloomberg spricht zudem vom größten Immobiliendeal weltweit seit 2013.

Auch Unibail-Rodamco verortet das Vorhaben in großzügigen Dimensionen: Es entstehe ein globaler Marktführer im Immobiliengeschäft, vertreten in 27 Ländern mit einigen der weltweit attraktivsten Einzelhandelsstandorte, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Die gesamte Plattform verfüge über derzeit 104 Liegenschaften, die jährlich von 1,2 Milliarden Menschen besucht würden.

100 Millionen Euro an Synergien pro Jahr

"Der Einstieg bei Westfield ist eine natürliche Fortsetzung von Unibail-Rodamcos Strategie der Konzentration, Ausdifferenzierung und Innovation", lässt sich Firmenchef Christophe Cuvillier zitieren. "Wir glauben, dass diese Transaktion für beide Seiten überzeugende Möglichkeiten bietet, Vorteile zu erzielen, die sie alleine nicht erreichen könnten. So entsteht eine starke und attraktive Plattform für künftiges Wachstum."

Wie die "Financial Times" berichtet, rechnen beide Unternehmen mit Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro jährlich.

Hintergrund der Milliardenübernahme ist die seit Jahren voranschreitende Entwicklung im Einzelhandel: Online-Händler wie vor allem der Weltmarktführer Amazon setzen den traditionellen Handel zunehmend unter Druck und sorgen für Einbußen, Ladenschließungen und Geschäftsaufgaben.

Einstige Branchengrößen wie Macy's oder JC Penney in den USA haben in den vergangenen Jahren bereits Pläne zur Schließung von hunderten Geschäften bekannt gegeben. Andere wie die US-Lebensmittelkette Whole Foods können dem Druck ebenfalls nicht standhalten und werden von Amazon übernommen.

Die Folge: Auch bei den Betreibern von Shoppingcentern, den Vermietern der Einzelhandelsimmobilien also, hat weltweit bereits eine Konsolidierungs- und Übernahmewelle eingesetzt. Die "Financial Times" nennt als weitere aktuelle Beispiele für Deals in der Branche das britische Unternehmen Hammerson, das 3,2 Milliarden Pfund für den kleineren Rivalen Intu bietet. Zudem versuche Brookfield den Wettbewerber GGP, die Nummer zwei unter den börsennotierten Immobiliengesellschaften mit Einzelhandelsfokus, für 15 Milliarden Pfund zu übernehmen.

Der Erwerb von Westfield durch Unibail-Rodamco ist ein weiterer Schritt in dieser Branchenkonsolidierung - und es wird vermutlich nicht der letzte bleiben.

