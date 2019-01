"Mere" lautet der Name der ersten deutschen Filiale in Leipzig des russischen Discounters Torgservis

Der Lebensmittel-Einzelhandel in Deutschland ist hart umkämpft. Dennoch wagt der vergleichsweise kleine russische Discounter "Torgservis" aus Sibirien den Markeintritt. Dass die erste deutsche Filiale in Ostdeutschland entsteht ist kein Zufall. "Jeden Tag nur Tiefstpreise", verspricht das verschwiegene Unternehmen. Doch kann das gut gehen?

Der Blick in den ersten russischen Discounter in Deutschland erinnert an die Anfänge dieser Branche: Auf den hellen Fliesen stehen unter Neonlicht Paletten mit Warenkartons, in den Hochregalen stapeln sich Konserven und Gläser mit Lebensmitteln. So hatte es seinerzeit auch bei Aldi ausgesehen.

An diesem Dienstag (29. Januar) soll die erste Filiale des russischen Discounters Torgservis in Leipzig eröffnen - ausgerechnet in einer alten Aldi-Filiale am nördliche Rand der Messestadt. Erstmals versucht damit ein russischer Discounter auf dem extrem hart umkämpften Einzelhandelsmarkt für Lebensmittel Fuß zu fassen.

Beim Blick durch die Fensterscheibe auf die knapp 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche wird die puristische Einrichtung des Marktes deutlich. Hier werden Obst und Gemüse nicht unter schmeichelndem Licht angeboten. Der Kunde greift die Ware direkt von der Palette ab. Auch die Einkaufswagen sind gebraucht. Günstig soll es eben sein.

Ware direkt von der Palette, Einkaufswagen gebraucht

"Wir arbeiten nach dem Motto 'Jeden Tag nur Tiefstpreise' heißt es auf der Internetseite der deutschen Tochter von Torgservis, TS-Markt. Lebensmittel machen demnach 70 Prozent des Sortiments aus. Der Rest ist Tierbedarf Haushaltswaren, Drogerieartikel und Bekleidung.

Das 2009 gegründete Unternehmen, das nach eigene Angaben in Osteuropa und Asien 928 Filialen betreibt, gibt sich sehr diskret. Auf Nachfrage werden keine Angaben zur Strategie und den Ausbauplänen gemacht. Der Eigentümer "mag keine übermäßige Werbung", heißt es kurz und knapp.

Die Kette gehört laut "Süddeutsche Zeitung" mehrheitlich der Unternehmerin Valentina Shnayder, die den Discounter auch gegründet hatte. Die rund 800 Filialen in Russland sollen umgerechnet 1,3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. Andere sind aber auch hier viel größer: Sie heißen "Magnit" oder "X5 Retail". Letzterer macht den deutschen Discountern in einzelnen Länder Osteuropas das Leben schwer. Laut "Lebensmittelzeitung" sei X5 mit einem Jahresumsatz von knapp 18 Milliarden Euro bereits der drittgrößte Discounter in Europa.

Torgservis auch in Russland keine große Nummer

Das in Deutschland als "TS Markt GmbH" firmierende Unternehmen will nach eigenen Angaben neue Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin eröffnen, berichtete bereits zu Monatsbeginn die "Mitteldeutsche Zeitung".

Die neuen Märkte sollen vornehmlich in Ortslage oder in der Nähe von Industriegebieten mit guter Anbindung und behindertengerechtem Zugang. Die Böden sollen eben, flach, staubdicht, waschbar, und belastbar bis zu drei Tonnen pro Quadratmeter sein.