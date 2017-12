Krisentreffen am 19. Dezember Steinhoff fleht Geldgeber um Unterstützung an

Der kriselnde Möbelhaus-Konzern Steinhoff bittet seine Geldgeber um Geduld und weitere Unterstützung vor dem angesetzten Treffen am 19. Dezember. Zudem hat der Konzern sich Berater unter anderem für das Liquiditätsmanagement und die Gespräche mit seinen Kreditgebern an Bord geholt, wie das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung am Sonntagabend mitteilte. Dabei handelt es sich um die Investmentbank Moelis und die Management- und Strategieberatungsfirma AlixPartners.

Das Hauptaugenmerk liege gegenwärtig darauf, die Geschäfte des Steinhoff-Konzerns mit Liquidität zu versorgen und am Laufen zu halten, hieß es in der Mitteilung. "Die Gruppe bittet um und benötigt die anhaltende Unterstützung aller Geldgeber, um eine sofortige Stabilisierung der Finanzlage zu erreichen". Eine Agenda für das Treffen am 19. Dezember werde noch im Vorfeld veröffentlicht.

Gläubiger stehen bei Steinhoff mit Milliarden im Risiko

Banken und andere Kreditgeber stehen bei der Poco-Mutter Steinhoff mit Milliarden im Risiko. Nach den letzten verfügbaren Daten aus dem Halbjahresbericht per Ende März liegen die langfristigen Verbindlichkeiten bei 12,1 Milliarden und die kurzfristigen Schulden bei rund 5,9 Milliarden Euro. Die Veröffentlichung der Zahlen des Ende September geendeten Geschäftsjahres hatte Steinhoff bis auf Weiteres verschoben.

Das Unternehmen, das in Johannesburg und Frankfurt gelistet ist, hat in den vergangenen Tagen rund 80 Prozent seines Wertes verloren, nachdem wegen Bilanzunregelmäßigkeiten ermittelt wird und der Chef Markus Jooste gehen musste. Die Ratingagentur Moody's hatte die Kreditwürdigkeit von Steinhoff nach den jüngsten Turbulenzen auf Ramsch abgestuft.

Rei/dpa