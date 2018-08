Ehemalige Steinhoff-Tochter vor deutlichem Stellenabbau René Benko greift bei Kika/Leiner durch

Es ist noch nicht lange her, da wurde Unternehmer René Benko in Österreich als Retter der Steinhoff-Tochter Kika/Leiner gefeiert. Ende Juni hatte seine Signa-Gruppe die österreichische Möbelkette vor dem Niedergang gerettet. Sogar Bundeskanzler Sebastian Kurz lobte den Deal. Doch nun zeigt sich für die Beschäftigten die Kehrseite des Geschäfts. Österreichische Medien berichten, dass die Restrukturierung der Ketten Kika und Leiner nach der Übernahme durch Benko drastischer ausfallen werde als bisher angenommen.

"Die Presse" und die "Kronen Zeitung" schreiben, dass am Freitag rund 1100 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet werden sollen. Kika/Leiner beschäftigt derzeit laut Agentur rund 6100 Mitarbeiter in Österreich und Osteuropa. Der Zeitung "Presse" zufolge tagten am Donnerstagnachmittag die Führungsgremien und informierten den Aufsichtsrat sowie den Betriebsrat. Das Unternehmen selbst gab am Donnerstagabend bekannt, vier Filialen zu schließen. Zum geplanten Stellenabbau wollte Kika/Leiner gegenüber der Austria Press Agentur keine konkreten Zahlen nennen.

Benko hatte die österreichische Tochter des wankenden Steinhoff-Konzerns erst in diesem Sommer übernommen. Laut Medien soll Benko 550 Millionen Euro für die Immobilien und ein Euro für das operative Geschäft gezahlt haben. Steinhoff selbst hatte die Österreicher erst 2013 übernommen, damals zu einem Preis von 375 Millionen Euro.

Benko ist in Deutschland unter anderem durch die Übernahme der Warenhauskette Karstadt bekannt. Derzeit verhandelt er über den Zusammenschluss mit Konkurrent Kaufhof.

