Geplante Supermarktfusion von Asda und Sainsbury's Was der neue britische Supermarktgigant für Aldi und Lidl bedeutet

Zur Großbildansicht DPA Sainsbury's-Filiale in London: Künftig will Sainsbury's zusammen mit Asda Aldi und Lidl Paroli bieten

Es ist ein Milliardendeal, der - wenn er durchgeht - die Supermarkt-Landschaft in Großbritannien völlig neu gestaltet. Die Nummer zwei der Branche, Sainsbury's , will die drittgrößte Kette des Landes, Asda, übernehmen - und könnte damit zur neuen Nummer eins auf dem Markt in Großbritannien werden. 2800 Filialen von Plymouth bis Ullapool wären in der Hand des neuen Marktführers, der mit einem Marktanteil von dann mehr als 31 Prozent selbst den bisherigen Branchenführer Tesco (27,6 Prozent) in den Schatten stellen dürfte.

Größe, die in aktuellen Zeiten essentiell ist, wie hierzulande erst kürzlich der erbitterte Kampf zwischen Edeka und Rewe um Kaiser's Tengelmann zeigte. Auch in Großbritannien hat der Wettbewerb in der Handelsbranche in den vergangenen Jahren deutlich an Schärfe zugenommen, was nicht zuletzt dem Eintritt der deutschen Discounter Aldi und Lidl geschuldet ist.

Jedes achte Pfund landet bereits bei Aldi und Lidl

Mit niedrigen Preisen und einem selbst für deutsche Verhältnisse üppigen Angebot sind sich die beiden Ketten in den vergangenen Jahren zu ernsthaften Konkurrenten britischer Traditionsmarken wie Tesco, Asda, Sainsbury, Co-op oder Waitrose geworden.

Jedes achte Pfund, das britische Supermarkteinkäufer an der Kasse ausgeben, landet laut den Marktforschern von Kantar mittlerweile in den Kassen der deutschen Discountriesen. Mit ihrem zweistelligen Wachstumsraten lehren sie die Etablierten seit Jahren das Fürchten.

Zusammen haben die beiden - Aldi als Nummer fünf mit 7,3 Prozent und Lidl als Nummer sieben mit 5,3 Prozent - mehr als 12 Prozent Marktanteil. Zusammen konnten sie ihre Marktanteile seit 2013 um fast 80 Prozent steigern. Und gegen sie richtet sich der Deal auch in erster Linie-

