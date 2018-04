Einzelhandel Rewe erkauft kräftiges Umsatzplus mit Gewinneinbußen

Die genossenschaftlich organisierte Handelsgruppe Rewe hat im vergangenen Jahr seine Umsätze deutlich gesteigert

Der Kölner Rewe-Konzern hat 2017 seine Umsätze auch dank Zukäufen kräftig gesteigert. Die Kosten für Neuerwerbungen drückten den Gewinn aber empfindlich. Mit den Kaiser'sTengelmann- und Sky-Filialen werde Rewe seine Position in dem hart umkämpften Wettbewerb aber verbessern, verteidigt Vorstandschef Lionel Souque die Zukäufe.

Der Lebensmitteleinzelhandel- und Touristik-Riese Rewe hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz in der Gruppe (u.a. Rewe, Penny, toom Baumarkt, DER Touristik) um 6,7 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro gesteigert, teilte der Konzern am Dienstag mit. In Deutschland wuchs der Umsatz mit 7,1 Prozent überdurchschnittlich, im Ausland kletterte die Erlöse um 5,7 Prozent.

Das Gros der Umsätze erzielt Rewe nach wie vor in Deutschland (72,3 Prozent), der Auslandsanteil verringerte sich laut Mitteilung vom Dienstag leicht auf 27,7 Prozent. Die Zahl der Märkte stieg den Angaben zufolge um 3,7 Prozent auf 15.313.

Rewe betont, dass die Erlöse nicht nur durch den Zukauf der von 60 Kaiser's-Tengelmann-Filialen und mehr als 160 Sky-Märkten kräftig zulegten, sondern Rewe auch "sehr kräftig organisch aus eigener Kraft gewachsen" sei. Ohne die Übernahmen hätte das Umsatzwachstum 4,4 Prozent betragen.

Der Rewe-Konzern selbst (ohne die selbständigen Einzelhändler) habe seine Erlöse 2017 um 8,3 Prozent auf 49,4 Milliarden Euro gesteigert. Die Umsätze in Deutschland seien allein um 9,5 Prozent geklettert.

Lionel Souque: Der neue Rewe-Vorstandschef präsentierte erstmals die Jahreszahlen

Die Rewe-Discount-Kette Penny erwirtschaftete 2017 in Deutschland einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro (plus 2,5 Prozent), die Zahl der Filialen stieg leicht auf 2174. Penny International (Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien und Tschechien) spielte Umsätze in Höhe von 4,5 Milliarden Euro ein (plus 5,4 Prozent). Der Geschäftsbereich Fachmarkt National mit den Baumarkt-Marken toom und B1 Discount erwirtschaftete 1,9 Milliarden Euro Umsatz (plus 2 Prozent). Die Reisesparte der Rewe-Gruppe DER Touristik steigerte ihren Umsatz um 3 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro.

Rewe hat das Umsatzplus teuer erkauft

"2017 war ein außergewöhnliches und erfolgreiches Jahr für unser Unternehmen", sagte Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe-Gruppe laut Mitteilung. Das Umsatzplus hat Rewe aber vergleichswiese teuer erkauft. Denn der der Jahresüberschuss brach im Zuge der Kosten für Zukäufe um 27 Prozent auf 338 Millionen Euro ein.

Soque verteidigte gleichwohl die Zukäufe: "Durch die Kaiser'sTengelmann-Filialen und den Sanierungsbedarf bei Sky haben wir eine temporäre Ergebnisbelastung. Doch indem wir dort investieren und modernisieren, verbessern wir unsere Wettbewerbsposition erheblich."

Rewe will im laufenden Jahr 2,4 Milliarden Euro in die Expansion und Modernisierung investieren - davon 1,5 Milliarden Euro in Deutschland und 900 Millionen Euro im Ausland. Rewe beschäftigte Ende vergangenen Jahres in Deutschland und dem europäischen Ausland 345.434 Menschen - ein Plus von 6,1 Prozent. 254.097 (plus 7,7 Prozent) sind davon in Deutschland beschäftigt.

