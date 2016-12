Aktionäre zufrieden Operativer Gewinn stärkt Metro den Rücken für Aufspaltung

Der vor seiner Aufspaltung stehende Handelskonzern Metro bedenkt seine Aktionäre mit einer stabilen Dividende. Wie im Jahr zuvor sollen die Anteilseigner 1 Euro je Stammaktie erhalten, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Derzeit laufen in Düsseldorf die Vorbereitungen für die geplante Teilung des Unternehmens auf Hochtouren. Läuft alles nach Plan und stimmen die Aktionäre zu, dann wird es im kommenden Jahr zwei börsennotierte Handelsunternehmen geben: eines mit dem Schwerpunkt auf Lebensmitteln und eines mit Fokus auf die Unterhaltungselektronik.

Das Ende des Gemischtwarenladens hatte Metro im Frühjahr angekündigt. Der Konzern hofft durch die Trennung agiler und schlagkräftiger zu werden, denn zwischen den Töchtern bestehen nur bedingt Synergien. Weitere Details zur Aufspaltung soll es am Donnerstag geben. Nach der Bilanzvorlage am Mittwoch kletterte die im MDax notierte Aktie am Morgen um gut 5 Prozent in die Höhe und lag damit an der Spitze des Indexes.

Währungseffekte belasten

In dem September abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/2016 hatten einmal mehr ungünstige Währungseffekte Metro Börsen-Chart zeigen das Lebens schwer gemacht. Um 70 Millionen Euro schmälerten diese das Ergebnis. Besonders traf den Konzern die Schwäche des russischen Rubel. Seine eigenen Vorgaben beim operativen Gewinn konnte Metro dennoch erfüllen. Dank höherer Immobilienverkäufe und Erträgen aus der Ablösung von Pensionsverpflichtungen stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut 3 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Dies war mehr als Analysten erwartet hatten.

Unter dem Strich sank jedoch das auf die Anteilseigner entfallende Periodenergebnis von 672 auf 599 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte allerdings der Verkauf der Kaufhof-Warenhäuser an den kanadischen Konzern Hudson's Bay den Gewinn aufgepolstert. Der Umsatz sank wie bereits berichtet um 1,4 Prozent auf 58,4 Milliarden Euro. Auf gleicher Fläche legte er leicht zu.

