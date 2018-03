Beluga-Prozess um Kreditbetrug Ex-Reeder Niels Stolberg muss ins Gefängnis

Er machte Schlagzeilen mit einem Segel-Antrieb für moderne Frachtschiffe und verfolgte auch sonst hochfliegende Pläne - doch jetzt landet der Ex-Chef der Bremer Beluga-Reederei, Niels Stolberg, hart. Das Bremer Landgericht verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Es befand den 57-Jährigen am Donnerstag des mehrfachen Kreditbetruges für schuldig.

Drei mitangeklagte Ex-Beluga-Manager verurteilte die Kammer zu Bewährungsstrafen. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre Haft für Stolberg gefordert. Die Verhandlung hatte mehr als zwei Jahre gedauert.

Stolberg hat mit aufgeblähten Rechnungen für seine Schiffsneubauten mehrere Banken getäuscht und zu erhöhten Kreditvergabe in Millionenhöhe bewegt. In seinem letzten Wort hatte der 57-Jährige in der vergangenen Woche Fehler eingeräumt, die er zutiefst bedauerte.

Aus Sicht des Unternehmers wussten die Banken aber über das Modell Bescheid. Stolberg hatte auf eine Bewährungsstrafe gehofft.

Die Reederei Beluga war 2011 mit einer Reihe von Tochterfirmen in die Insolvenz gegangen. Mit dem Urteil endete einer der längsten Wirtschaftsstrafprozesse am Landgericht Bremen.

