Der personelle Aderlass bei Media Saturn setzt sich fort. Mit Mirko Nägele und Lennart Wehrmeier verlassen erneut zwei Top-Manager den kriselnden Elektronikhändler. Nägele war erst im Sommer 2017 als Geschäftsführer für die Bereiche Einkauf, Supply Chain und Online in das Führungsgremium der größten Landesgesellschaft Deutschland aufgerückt. Lennart Wehrmeier war zuletzt als COO für Media Markt im Heimatmarkt verantwortlich.

Nachdem mit CFO Thomas Wünnenberg, Saturn-Chef Carsten Strese und Services-Geschäftsführer Klaus-Guido Jungwirth erst vor wenigen Monaten drei langgediente Manager der Media-Saturn Deutschland GmbH die Koffer packen mussten, ist die hiesige Landesgesellschaft mächtig ausgedünnt.

Doch nicht nur dort geht es turbulent her. Im Oktober hatte der Mutterkonzern Ceconomy den Abschied von Vorstandschef Pieter Haas und Finanzchef Mark Freese bekannt gegeben. Wenige Tage danach ging Deutschlandchef Wolfgang Kirsch, den manche als potenziellen Haas-Nachfolger gehandelt hatten.

"Nach 25 Jahren bei MediaMarktSaturn hat Wolfgang Kirsch für sich erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist zu gehen, um einer neuen Führung Raum zu geben", hatte der verbleibende Geschäftsführer Ferran Reverter erklärt. Um den Spanier Reverter, so scheint es, wird es nun ziemlich einsam in Ingolstadt.

Ceconomy hatte jüngst zwei Mal die Gewinnprognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 senken müssen, für die auch das schleppende Deutschland-Geschäft verantwortlich war.