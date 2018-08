Bulettenbräter erholt sich und umwirbt junge Klientel McDonald's definiert Kinder-Fast-Food neu und holt Disney zurück

Soll auch bei Millennial-Familien auf dem Tisch landen: Das Happy Meal.

Jahrelang steckte der Fast-Food-Konzern in der Krise, nun präsentiert das Unternehmen erstmals wieder Zahlen, die optimistisch machen. Nach Experimenten mit Haferschleim und Salaten konzentriert sich McDonald's wieder auf sein Kerngeschäft - und auf sein Kindermenü.

Mehr als zehn Jahre lang gab es keine Disney-Spielzeuge mehr in McDonald's "Happy Meal". Doch in diesem Jahr arbeitet Disney zum ersten Mal seit 2006 wieder mit dem Fast-Food-Riesen zusammen, schreibt CNN Money. So waren zum Beispiel im Juni in den Kindermenüs Spielzeuge zur Disney-Fortsetzung "Ralph reicht's 2" dabei. Als Disney und McDonald's getrennte Wege gingen, wurde gemunkelt, Disney wolle nicht mit einem Konzern in Verbindung gebracht werden, der Kinder dick mache.

Seitdem nahm die Kritik am Kindermenü des Fast-Food-Konzerns weiter zu. Die Verbraucherschutzorganisation Center for Science in the Public Interest bezeichnete es als heimtückisch, Kinder mit Spielzeugen dazu zu verlocken, ungesund zu essen. Die Stadt San Francisco sprach ein Verbot für alle Fast-Food-Restaurants aus, Spielzeuge in Kindermenüs zu packen, die nicht den kalifornischen Ernährungsrichtlinien entsprechen. McDonald's umging das Verbot, indem es die Spielsachen für einen Aufpreis von 10 Cent verkaufte.

Zugleich versuchte der Konzern, sein Negativ-Image als Junk-Food-Produzent abzustreifen, nahm Angebote wie Haferschleim, Salaten und Wraps mit ins Programm auf. Doch damit lockte McDonald's kaum neue, gesundheitsbewusste Kunden an, sondern büßte eine halbe Milliarde Bestellungen innerhalb von fünf Jahren ein, wie die "Welt" 2017 berichtete.

Weg von Salaten, zurück zu Burgern

Zuletzt stiegen die Gewinne des Fast-Food-Riesen wieder leicht: von 1,4 Milliarden auf 1,5 Milliarden Dollar im zweiten Quartal, bei einem Umsatzrückgang von 6,05 auf 5,35 Milliarden Dollar. McDonald's hat sich weitestgehend von seiner Krise erholt, weil sich der Konzern wieder auf sein Kerngeschäft konzentriert: Burger.

So führt die Schnellrestaurantkette nach und nach ein, dass statt gefrorener Pattys frisches Fleisch auf die Burger gelegt werden soll. Außerdem bietet McDonald's neue Menüs an und legt damit wieder den Fokus darauf, günstig zu sein, anstatt Kunden mit vermeintlichen Gourmet-Angeboten in die Filialen zu locken.

Um langfristig auf dem Markt zu bestehen, muss McDonalds aber schon bei den jüngsten Kunden eine Marke werden. Das Kindermenü Happy Meal wird laut einer Recherche des Marktforschungsunternehmens Sense 360 von jedem vierten Kunden bestellt und zählt damit zum Kerngeschäft des Fast-Food-Konzerns. Dass gerade die besonders gesundheitsbewussten Millennial-Eltern mit ihren Kindern nicht mehr bei McDonald's essen gehen möchten, bleibt eine Gefahr für den Erfolg des Unternehmens.

Jede vierte Bestellung ist ein Happy Meal

In den letzten Jahren hat McDonald's deshalb immer wieder am Kindermenü geschraubt und ihm einen gesünderen Anstrich verpasst. 2011 verkündete McDonald's an, den Zucker- und Natriumanteil im Happy Meal zu reduzieren. Anfang 2012 verkleinerte das Unternehmen die Pommes-Portion für Kinder und fügte dem Menü Apfelscheiben hinzu. Zwei Jahre darauf wurde Wasser eine Standart-Option in der Happy Meal-Getränkeauswahl. Genug andere Möglichkeiten für Kinder, ihre Kalorien zu trinken, gab es trotzdem noch. Zumindest tauschte McDonalds letztes Jahr den Apfelsaft im Menü gegen einen zuckerärmeren Orangensaft. Auch der Zuckergehalt im Kakao, den amerikanische Kinder sich im Happy Meal bestellen konnten, wurde reduziert.

2018 griff der Fast-Food-Riese erneut in sein Angebot für Kinder ein: Cheeseburger wurden aus dem Happy Meal gestrichen - allerdings nur in den USA. In Deutschland ist die Kalorienbombe aber noch nicht verbannt. Und wer in den USA ausdrücklich nach einem Cheeseburger im Kindermenü fragt, bekommt diesen Wunsch nicht abgeschlagen.

Ein deutsches Happy Meal aus Cheeseburger, Pommes Frites, Milch und Frucht kommt auf über 700 Kalorien. Amerikanische Happy Meals dürfen seit 2018 die Grenze von 600 Kalorien nicht überschreiten. Außerdem sollen die Anteile an gesättigten Fetten und hinzugefügtem Zucker jeweils nicht mehr als zehn Prozent der Gesamtkalorien betragen. Bis 2022 würden diese Vorschriften laut McDonald's auch für 120 andere Länder gelten.

Digitalisierte Filialen

Um bei Millennials gut anzukommen, reicht aber kein verändertes Kinderangebot. McDonald's setzt deshalb alles daran, in der Digitalisierung anzukommen. Noch dieses Jahr sollen Kunden ihre Bestellungen per App tätigen und bezahlen können. Gehen sie dann in die nächstgelegene Filiale, wird ihnen das Essen an den Tisch gebracht. Auch einen Lieferservice gibt es mittlerweile in großen Teilen Deutschlands. Ein Drittel aller deutschen Filialen hat McDonald's bereits so umgebaut, dass Kunden auch per Touch-Screen ihr Essen bestellen können. Ihr Essen müssen sie nicht mehr am Schalter abholen, sondern bekommen es von einer Bedienung auf den Tisch gestellt.

Dabei gehört ein Großteil der McDonald's Filialen gar nicht mehr dem Konzern selbst, sondern wurde an Franchise-Nehmer verkauft. Der Anteil der von McDonald's selbst geführten Restaurants ist immer weiter zurückgegangen. Insgesamt gab es laut Geschäftsbericht 2017 Ende des vergangenen Jahres weltweit 37.241 McDonald's Restaurants, davon wurden 34.108 von Franchise-Nehmern geführt. Das entspricht einer Quote von 90 Prozent. Durch diese Strategie nimmt McDonald's zwar Gewinneinbußen in Kauf, das unternehmerische Risiko wird dadurch aber verringert und es werden Lizenzgebühren eingespielt. 500 Millionen Dollar will der Fast-Food-Riese ab 2018 damit einsparen.