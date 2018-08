Bohrgeschäft soll an die Börse Maersk leidet unter Spritpreisen - und trennt sich endgültig vom Öl- und Gasgeschäft

Zur Großbildansicht REUTERS Maersk-Schiff am Bosporus: Das Reederei-Geschäft bleibt mühsam

Die weltgrößte Containerschiff-Reederei A.P. Moeller-Maersk verabschiedet sich endgültig vom Öl- und Gasgeschäft. Nachdem der Konzern bereits 2017 einen Großteil der Sparte an den französischen Energieriesen Total verkauft hat, soll nun das noch verbliebene Bohrgeschäft abgespalten und im kommenden Jahr an die Börse in Kopenhagen gebracht werden, wie Maersk am Freitag mitteilte. Das dänische Unternehmen will sich künftig ausschließlich auf das Transport- und Logistikgeschäft konzentrieren.

Nach eingehender Prüfung sei der Konzern zu dem Schluss gekommen, dass die Abspaltung von Maersk Drilling die beste Option für die Aktionäre sei, erklärte Maersk. Die Bohrinseln und -schiffe des Konzerns sind nicht ausgelastet, weshalb sich der direkte Verkauf des Geschäfts erschwerte.

Maersk will Total-Anteile an die Aktionäre verteilen

Maersk hatte im Rahmen des 7,5 Milliarden Dollar schweren Verkaufs des Öl- und Gasgeschäfts auch einen Anteil an Total erhalten. Ein Großteil der verbliebenen gut 78 Millionen Total-Aktien will Maersk nach der Trennung vom Bohrgeschäft an die Aktionäre verteilen, erklärten die Dänen.

Bei Anlegern kamen die Ankündigungen gut an, die Maersk-Aktie legte an der Kopenhagener Börse um bis zu 5,4 Prozent auf 9100 Kronen zu.

Reederei-Geschäft leidet weiterhin

Im traditionellen Reederei-Geschäft kämpft Maersk unterdessen mit Gegenwind. Wegen gefallener Frachtpreise hatte Maersk Anfang August seine Prognose für den Jahresgewinn kassiert. Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 24 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar zu: Auch dank der Übernahme der Reederei Hamburg Süd. Der Betriebsgewinn (Ebitda) von Maersk ging um 18 Prozent auf 883 Millionen Dollar zurück.

Hohe Treibstoffpreise waren dabei ein wichtiger Faktor für den Gewinnrückgang. Unter dem Strich fuhr das Unternehmen im ersten Halbjahr zwar einen Gewinn von 2,79 Milliarden US-Dollar (rund 2,45 Milliarden Euro) ein. Dieser wurde aber stark vom Verkauf der Öl-Sparte beeinflusst. Verkäufe herausgerechnet steckt Maersk tief in den roten Zahlen: Der Verlust der verbleibenden Geschäftsbereiche stieg deutlich um mehr als das Doppelte auf 305 Millionen US-Dollar.

