Die mm-Rangliste der wertstabilsten Luxusaccessoires In diesen Taschen steckt ein Vermögen

Die Online-Plattform Rebelle handelt mit Luxusmode aus zweiter Hand. Exklusiv für manager magazin online hat Rebelle einen Index besonders hoch gehandelter Artikel entwickelt. Stabil an der Spitze: Zwei Handtaschen, die zum Teil fünfstellige Beträge erzielen.

Cécile Wickmann Rebelle.com,

manager-magazin.de: Was beobachten Sie aktuell an Trends auf dem Luxus-Zweitmarkt?

Cécile Wickmann: Der Gucci-Hype nimmt noch immer kein Ende - seit anderthalb Jahren. Der umfasst einfach alles, von aktuellen Kollektionsteilen bis hin zu alten Gürteln und Schuhen. Horsebit-Slipper, die neu vielleicht 600 Euro kosten, werden bei uns mit bis zu 500 Euro gehandelt - viel Geld für einen gebrauchten Schuh! Grundsätzlich sehen wir, dass Konsumenten experimentierfreudiger werden und gerne auch Neues ausprobieren. Die großen alteingesessenen Labels kommen dem entgegen, indem sie an ihrer Preisstruktur arbeiten. Bei Gucci kann man derzeit eine Handtasche aus der neuen Kollektion für 790 Euro kaufen - das sind Einstiegspreise, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten.

mm.de: Wie wird ein solcher Hype ausgelöst?

Wickmann: Meist durch neue Designer bei alten Luxushäusern. Die bewirken immer eine große Veränderung. Der Gucci-Hype begann vor zwei Jahren durch den neuen Designer Alessandro Michele, der einen radikalen Imagewandel initiierte. Ich bin gespannt, wie es mit der Marke Chloé weitergeht - da ist gerade die junge Designerin Natacha Ramsay-Levi angetreten. Chloé hat sich in den vergangenen Jahren gerade im Accessoire-Bereich sehr etabliert und viele It-Bags herausgebracht, die in den Modeblogs Furore machen. Da wird sich sicher noch einiges entwickeln.

mm.de: Auf welche neuen Marken müssen wir achten?

Wickmann: Im Bereich Schuhe hat mich die Marke Sanay 313 überzeugt, die als Pop-Up-Store in Istanbul anfing. Die Firma stellt sehr coole, marokkanisch angehauchte Babouches her, flache, sehr verspielt verzierte Slipper. Wenn man überlegt, dass da so ein kleiner Schlappen mehr als 1000 Euro kostet, Wahnsinn - aber das Design ist wirklich toll.

Newsletter von Maren Hoffmann Alle Newsletter ansehen

mm.de: Zu unserem Luxusindex: Gibt es Handtaschenfarben, die viel teurer oder wertstabiler sind als andere?

Wickmann: Im Neuwert kaum. Es gibt Sondereditionen, die dann limitiert sind - aber im Normalfall spielt die Farbe im Erstmarkt für den Preis keine Rolle. Second Hand aber schon. Für den Preis einer Tasche ist eher das Leder entscheidend - Alligator ist teurer als eine der klassischen Lederarten. Bei Second-Hand-Taschen ist zuviel Farbe eher kontraproduktiv. Die höchsten Preise sehen wir bei Nicht-Farben wie Schwarz, Greige und Taupe, klassische Beschläge, klassische Ausführung, klassische Größe. Für eine fuchsiafarbene Tasche muss man erst mal einen Liebhaber finden. Sondereditionen sind immer ein Va-Banque-Spiel: Louis Vuitton zum Beispiel hat derzeit eine Sonderedition, die der Künstler Jeff Koons gestaltet hat. Da gibt es immer einen Hype, aber wie wertstabil das ist, muss sich halt zeigen. Die Dauerbrenner im Luxusindex sind und bleiben unangefochten die Kelly Bag und die Birkin Bag von Hermès.

Hier geht es zur vorigen Folge des Luxusindex:

Diese Taschen sind wertstabil Luxusindex: Die Online-Plattform Rebelle handelt mit Luxusmode aus zweiter Hand. Exklusiv für manager magazin online hat Rebelle einen Index entwickelt, der die Wertentwicklung besonders hoch gehandelter Artikel abbildet. Neuer Gewinner: Die Kelly Bag, als "kleine Schwester" der Birkin Bag hoch gehandelt.



Hermès Kelly Bag: Im August 2015 kostete die Tasche 7000 Euro - der Durchschnittspreis bei Rebelle lag in den Jahren zwischen 2013 und 2015 gemittelt bei 5270 Euro, also 1730 Euro weniger. Im Juni 2016 lag der Neupreis aber... ... bereits 200 Euro höher bei 7200 Euro, der durchschnittliche Verkaufspreis bei Rebelle stieg auf 6100 Euro - und damit sank die Differenz zum Neupreis auf 1200 Euro. Hermès Birkin Bag: Der absolute Klassiker - künstlich verknappt und daher extrem wertstabil. Gebrauchte Exemplare werden teurer gehandelt als neue - weil man die im Zweifelsfall gar nicht so leicht bekommt. Im August 2015 lag der Neupreis noch bei 7400 Euro, ein knappes Jahr später bei 7800 Euro; der Wiederkaufswert bei Rebelle.com... ... bleibt stabil: Im Moment liegt er bei rund 10.030 Euro, im April lag er bei 10.400 Euro - und damit deutlich höher als noch der Mittelwert von 2013 bis 2015, der 8930 Euro betrug. Louis Vuitton Speedy 30: Neu kostet diese Tasche seit einem Jahr stabil 760 Euro. Der Stern scheint aber leicht zu sinken: Gebraucht bekam man bis April dieses Jahres noch im Schnitt 600 Euro dafür, im Juni allerdings nur noch 490 Euro. Louis Vuitton Neverfull: Auch der Neupreis dieser Tasche ist seit mehr als einem Jahr stabil - bei 945 Euro. Sie scheint aber an Beliebtheit zu gewinnen; lag der Durchschnittspreis für gebrauchte Modelle in den vergangenen beiden Jahren immer bei 680 Euro, wurden im Juni 2016 im Schnitt schon 730 Euro gezahlt. Chanel Flap Bag 2.55: Elegant, aber teuer - 4750 Euro beträgt der derzeitige Neupreis (August 2015: 4260 Euro). Gebraucht liegt sie aktuell bei 2750 Euro; im April waren es noch 500 Euro mehr. Prada Shopper Vitello: Neu kostet die Tasche seit einem Jahr stabil 1200 Euro. Der Verkaufspreis für gebrauchte Modelle tendiert dagegen nach unten: bis Juli 2015 gab es noch 1035 Euro im Schnitt dafür, im Juni 2016 nur noch 700. Céline Luggage Phantom Bag: Der Neupreis dieser Tasche liegt bei 2200 Euro, gebraucht ist sie derzeit im Schnitt für 1750 Euro zu haben - das sind 150 Euro weniger als noch vor einem Jahr.

Nachrichtenticker