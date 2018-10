Im Streit um die Einkaufspreise zwischen der Supermarktkette Kaufland und dem Konsumgüterhersteller Unilever Börsen-Chart zeigen ist kein Ende in Sicht. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Fall noch weit in das nächste Jahr hineinziehen könnte, sagte der Unilever-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Ulli Gritzuhn, der "Welt" (Montag). "Ich kann nicht von weißem Rauch reden." Eine Kaufland-Sprecherin sagte der Zeitung: "Wir stehen nach wie vor mit Unilever in Kontakt und sind offen für konstruktive Gespräche."

Kaufland hatte im September rund 480 Produkte des Unilever-Konzerns aus den Regalen genommen. Die Supermarktkette begründete das damit, dass Unilever die Lieferpreise kurzfristig drastisch erhöht habe. Betroffen sind Angaben von Kaufland zufolge unter anderem Marken wie Knorr, Langnese, Lipton oder Axe. Auch in Tschechien, der Slowakei, Polen, Rumänien und Bulgarien gibt es einen Bestellstopp für einige Unilever-Produkte.

"Das ist eine neue Stufe bei derartigen Auseinandersetzungen und wird als Druckmittel gegen uns eingesetzt", sagte Gritzuhn der Zeitung. "Fast alle Lebensmitteleinzelhändler gehen mit der Erwartung und Forderung in die jährlichen Verhandlungen, dass die Preise sinken."

Im Lebensmittelgeschäft sind Auseinandersetzungen zwischen Händlern und Herstellern nicht ungewöhnlich. Bislang eskalierten die Konflikte in dieser Art und Weise eher selten. Allerdings lieferten sich im Frühjahr dieses Jahres auch Edeka und der Lebensmittelriese Nestlé Börsen-Chart zeigen einen ähnlichen Streit als die Edeka-Gruppe Nestlé-Produkte boykottierte, um bessere Einkaufsbedingungen zu erzielen. Der Streit hatte gemeinsam mit dem Agecore, einem Verbund von sechs europäischen Händlern, begonnen. Am Ende setzte sich Edeka beziehungsweise Agecore durch.

dpa-afx/akn