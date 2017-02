Franzosen loten Verkauf von The Body Shop aus Bei L'Oréal endet einen Liebesbeziehung

Es war sein erster großer Zukauf als Vorstandschef von L'Oréal: Rund 650 Millionen britische Pfund zahlte Jean-Paul Agon 2006 für The Body Shop in der Hoffnung, so vom Boom der Naturkosmetik zu profitieren.

Inzwischen ist Agon Aufsichtsratschefs des französischen Kosmetik-Multis und sieht die Lage nüchterner: Im ersten Halbjahr 2016 fielen die Umsätze der Tochter im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent auf knapp 400 Millionen Euro, der Verlust stieg gar auf 22,2 Millionen Euro von 7,2 Millionen Euro.

Die kühle Logik: L'Oréal prüft den Verkauf seiner Tochter mit rund 3000 Läden in 66 Ländern, wie die Financial Times berichtet. Die Investmentbank Lazard arbeite bereits an verschiedenen Optionen, einige Finanzinvestoren hätten eh schon mal prophylaktisch angeklopft. Als Verkaufserlös sei rund 1 Mrd. Euro im Gespräch.

Die Entwicklung von The Body Shop ist ein Beleg dafür, wie schwer selbst starke Nischenmarken in Weltkonzernen zur Entfaltung kommen können. The Body Shop wurde 1976 von der Sozial- und Umweltaktivistin Anita Roddick und ihrem Mann Gordon gegründet, um eine Alternative zur Industrie-Kosmetik anzubieten. Unter L'Oréals Dach wuchs das Geschäft zwar, blieb aber ein Randgeschäft: Insgesamt kamen die Franzosen im vergangenen Jahr nach Analystenschätzungen auf einen Umsatz von rund 25,8 Milliarden Euro.

