Die Neckarsulmer Schwarz-Gruppe stellt den Testbetrieb für ihren Lieferservice für Kaufland ein. Damit werden ab 23. Dezember keine Lebensmittel mehr ausgeliefert, die über das Internet bestellt wurden. Kaufland hatte den Service im Oktober 2016 als lokalen Testbetrieb gestartet.

Patrick Kaudewitz, Vorstandvorsitzender bei Kaufland und ehemaliger Lidl-Manager, kündigte einer Mitteilung des Unternehmens zufolge an, für die 300 Beschäftigten in Berlin "sozialverträgliche Lösungen" zu schaffen. Den etwa 80 Mitarbeitern in der Unternehmenszentrale am Standort Heilbronn soll eine Beschäftigung innerhalb der Unternehmensgruppe angeboten werden.

Kaufland betreibt bundesweit mehr als 650 Filialen. Das Unternehmen gehört der Schwarz-Gruppe an, zu der auch der Discounter Lidl zählt. Bereits im Februar hatte Lidl sein Konzept "Click-and-Collect" beendet und sämtlichen Lebensmittelhandel über das Internet eingestellt.

Kaudewitz begründete den Einschnitt mit der fehlenden Wirtschaftlichkeit. Ein Lieferservice im Lebensmittelbereich ließe sich auf Sicht nicht kostendeckend betreiben, konstatiert er in der Pressemitteilung.

