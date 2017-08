Rebellion bei Kaufhof-Mutter HBC Hudson's-Bay-Aktionär fordert Rückzug aus Galeria Kaufhof

DPA

Bei der Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company (HBC) formiert sich eine Opposition. Sie fordert das Ende des kanadischen Warenhauskonzerns in seiner bisherigen Form, den Verkauf der deutschen Tochter Galeria Kaufhof und die Abwahl der meisten Mitglieder des Board of Directors.

An der Spitze der Bewegung steht die Investmentgesellschaft Land & Buildings (L&B), die über rund 5 Prozent der HBC-Aktien verfügt. Gerüchten zufolge sollen weitere Aktionärsgruppen erwägen, sich der Initiative anzuschließen. Die Rebellen reagieren damit auf die sich verschlimmernden operativen Verluste und die verheerende Entwicklung des HBC-Aktienkurses Börsen-Chart zeigen.

In einem Brief an die "lieben Mitaktionäre" von HBC schreibt der Gründer und Chief Investment Officer von Land & Buildings Investment Management LLC, Jonathan Litt, er und seine Kollegen hätten sich jüngst mit der Führung von HBC zu einem Gespräch getroffen, darunter Executive Chairman Richard Baker und CEO Jerry Storch. In dem Gespräch sei den L&B-Leuten leider klargeworden, dass die Spitze von HBC keine weitere Möglichkeiten sehe, den Wert der Gesellschaft zu heben - eine Ansicht, die L&B ganz und gar nicht teile.

Auch Rückzug aus US-Warenhausgeschäft gefordert

L&B fordert ultimativ den Rückzug des kanadischen Konzerns aus dem Warenhausgeschäft in den USA und Europa sowie den Verkauf von Anteilen an Immobilien-Joint-Ventures. Gemeint ist offenbar auch der Anteil an der 63-Prozent-Beteiligung HBS Global Properties, der 41 von Kaufhof genutzte Warenhäuser gehören. Die Erlöse sollen an die Aktionäre verteilt werden.

7





HBC solle sich auf seine Wurzeln besinnen und sich auf das Warenhausgeschäft in Kanada beschränken. Als Beispiel für nicht optimal genutzte Vermögenswerte nennt L&B das Flaggschiffhaus der zu HBC gehörenden Kette Saks Fifth Avenue in New York. Statt eines Warenhauses sollten in einer der besten Immobilienlagen der USA lieber Topläden und in den oberen Etagen Terrassenwohnungen Platz finden.

Falls das Management weiter den Plan verfolge, global das Warenhausgeschäft zu konsolidieren, empfiehlt L&B den Führungskräften einen Management-Buyout unter Mitnahme der operativen Gesellschaften in den USA und Europa.

Für den Fall, dass HBC keine der geforderten Maßnahmen ergreife, um den Wert der Gesellschaft zu heben, will L&B eine außerordentliche Aktionärsversammlung verlangen, um die sechs "nicht unabhängigen" der elf Board-Mitglieder abzuwählen. Bei ihnen handelt es sich vorwiegend um Vertreter der Großaktionäre um die New Yorker Familien Mack und Baker, darunter Chairman Richard Baker, zudem CEO Storch.

Nachrichtenticker