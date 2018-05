Neue Sicht auf Jeff Bezos' Gründergeschichte "Ohne Madoff kein Amazon"

Zur Großbildansicht AFP Bernie Madoff: Angeblich gründete Jeff Bezos Amazon, weil er dem Wettbewerb mit der damaligen Wall-Street-Größe Madoff aus dem Weg gehen wollte

Der eine ist der reichste Mann der Welt, der andere sitzt als Jahrhundertbetrüger hinter Gittern. Und doch soll Jeff Bezos zu Beginn seiner Karriere am Wettbewerb mit Bernie Madoff gescheitert sein. Diese Niederlage gab angeblich sogar den Anstoß, Amazon zu gründen.

So zumindest erzählt es Bezos' früherer Mentor Ted Leonsis. Es ist nur eine Nebenbemerkung in einem größeren Porträt des Magazins "Washingtonian", das sich um die neue Rolle des Amazon-Chefs in der US-Hauptstadt dreht. Doch dieses Detail liefert eine ganz neue Sicht auf die Entstehung eines der größten Giganten im Internet.

1994 gab Jeff Bezos eine kurzzeitige Wall-Street-Karriere bei dem Hedgefonds D.E. Shaw auf, zog nach Seattle und gründete Amazon Börsen-Chart zeigen - mit der Vision, mithilfe des damals neuartigen "Dings namens Internet" den Buchhandel zu revolutionieren, woraus später sehr viel mehr werden sollte.

Ein erster Zwischenstopp führte ihn nach Washington zum in der Frühzeit dominierenden Internet-Provider AOL, dessen damaliger Chef Ted Leonsis mit dem jungen Bezos über seine Idee und eine mögliche Zusammenarbeit diskutierte. Laut "Washingtonian" blieb Leonsis ein wichtiger Ratgeber für den Gründer.

Deshalb haben seine Aussagen über die Motive von Jeff Bezos Gewicht. Demnach war der Abschied von der Wall Street nicht ganz freiwillig. "Er sagte, 'ich hatte einen Wettbewerber, der mir das Leben schwer machte'." Dieser Jemand sei Bernie Madoff gewesen - der Mann, der 2009 für das größte Schneeballsystem der Geschichte verurteilt wurde, einen auf fast 65 Milliarden Dollar geschätzten Finanzbetrug.

"Ohne Bernie Madoff kein Amazon", folgert Ted Leonsis. Das Unternehmen gab über dieses Rütteln am Gründungsmythos keinen Kommentar gegenüber manager-magazin.de ab.

