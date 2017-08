Ein Quiz ikonischer Produkte iPhone oder Zippo - was wurde häufiger verkauft?

Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz!

Es ist DAS Produkt des 21. Jahrhunderts: Das iPhone hat Apple Börsen-Chart zeigen nicht nur zur Weltmarke und zum wertvollsten Konzern der Welt gemacht, es hat auch entscheidend zum Siegeszug der Smartphones beigetragen - und damit Revolutionen im Medienbereich, im Handel und in vielen weiteren Industrien befeuert.

Diese Macht konnte das iPhone vor allem deshalb entfalten, weil es sich in seiner zehnjährigen Geschichte unglaublich gut verkauft hat. Wie gut? Besser als Barbie-Puppen, aber schlechter als Einweg-Feuerzeuge von Bic - so viel können wir an dieser Stelle schon verraten.

iPhone oder Zippo? Barbie oder Zauberwürfel? Hier geht es zu unserem Produktikonen-Quiz! Wir wünschen viel Spaß!

