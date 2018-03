Online-Konkurrenz und hohe Rabatte Hennes und Mauritz laufen die Kunden weg

Hohe Rabatte haben der Modekette H&M die Bilanz im abgelaufenen Geschäftsquartal verhagelt. Der Gewinn brach um mehr als die Hälfte ein, die Marge bröckelt. Gleichwohl will der Konzern auch im laufenden Quartal weiter die Preise drücken - denn die Lager sind voll.

Immer mehr Kunden lassen die Kollektionen des schwedischen Modehändlers H&M in den Regalen liegen und bescheren dem Branchenzweiten damit einen Einbruch beim Gewinn. Im ersten Quartal sank das Vorsteuerergebnis um mehr als 60 Prozent auf umgerechnet rund 124 Millionen Euro, teilte der weltweit zweitgrößte Modehändler hinter der spanischen Zara-Mutter Inditex am Dienstag mit.

Analysten hatten im Vorfeld bereits mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Da die Verkäufe schwach ausfielen und H&M die Ladenhüter mit mehr Rabatten losschlagen musste, verschlechterte sich auch die Profitabilität. Die Marge sank von 52,1 Prozent auf 49,9 Prozent.

Auch im zweiten Geschäftsquartal soll nun an den Preisen der Rotstift angesetzt werden, weil die Lager voll sind. Die Schweden hatten schon davor gewarnt, dass Rabatte und Probleme mit dem Sortiment den Jahresauftakt belasten werden.

H&M hatte bereits mitgeteilt, dass der Umsatz in den Monaten Dezember bis Februar um 1,7 Prozent auf umgerechnet rund 4,6 Milliarden Euro zurückgegangen sei. In Deutschland, dem wichtigsten Markt für das schwedische Unternehmen, gaben die Verkaufszahlen um 6 Prozent nach; in Frankreich brachen sie um 10 Prozent ein.

Der schwedischen Modekette macht insbesondere die Abwanderung von Kunden zu Online-Anbietern zu schaffen. Im Dezember hatte H&M angekündigt, im Zuge einer beschleunigten "Transformation" des Unternehmens auch Filialen zu schließen.

Inditex ist es allerdings gelungen, die Verkäufe über das Internet stärker in das eigene Geschäft einzubinden. Zugleich punktet der spanische Branchenprimus mit schnell wachsenden Kollektionen und konnte damit in den ersten Wochen des neuen Jahres den Umsatz steigern. Anleger zeigten sich von den Zahlen der Schweden enttäuscht. H&M-Aktien gaben zum Handelsauftakt mehr als vier Prozent nach.

