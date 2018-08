Starker Euro dämpft Wachstum Henkel senkt Gewinnprognose - Aktie fällt deutlich

Der Persil-, Loctite- und Schwarzkopf-Hersteller Henkel Börsen-Chart zeigen kämpft mit dem starken Euro und den gestiegenen Rohstoffpreisen. Konzernchef Hans Van Bylen zufolge hätten die Währungsentwicklungen den Umsatz um 310 Millionen Euro gedrückt. Henkel zeigte sich deshalb im Quartalsbericht vom Donnerstag bei einer Gewinnprognose für 2018 weniger optimistisch als bisher. Im frühen Handel sackte die Aktie um bis zu 4 Prozent ab.

Bei unveränderter Wachstumsschätzung für den Umsatz erwartet das Henkel-Management für das bereinigte Ergebnis je Aktie nun nur noch einen Anstieg um 3 bis 6 Prozent und nicht mehr wie bisher 5 bis 8 Prozent. Händlern zufolge zeigt die gesenkte Gewinnprognose, wie schwierig es ist, höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben. Das gilt besonders für Kosmetikprodukte oder Wasch- und Reinigungsmittel, für die ein harter Verdrängungswettbewerb herrscht.

Im Vorfeld hatten sich viele Analysten aber mehr um die Umsatzentwicklung gesorgt, und hier schlug sich Henkel trotz allem besser als erwartet. Organisch - also ohne Währungseffekte sowie den Effekt aus Zu- und Verkäufen - belief sich das Umsatzplus auf 3,5 Prozent. Für das Gesamtjahr traut sich Henkel weiterhin ein organisches Umsatzplus von 2 bis 4 Prozent zu. Die bereinigte Umsatzrendite soll um rund 18 Prozent zulegen, Henkel hatte hier bislang mehr als 17,5 Prozent angekündigt. Etwa die Hälfe des Umsatzes entfällt auf das Klebstoffgeschäft. Für die Kleber von Henkel herrscht eine starke Nachfrage der Industrie, benutzt werden sie etwa in Tablets oder Smartphones, bei Verpackungen oder auch am Bau.

Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um knapp ein Prozent auf 5,14 Milliarden Euro, das bereinigte betriebliche Ergebnis (Ebit) legte um 1,8 Prozent auf 926 Millionen Euro zu. Analysten hatten mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro und einem bereinigten Ebit von 937 Millionen Euro gerechnet.

