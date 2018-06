Kohlensäuremangel bei Brauereien Wird zur WM das Bier knapp?

Zur Großbildansicht DPA Fans bei der WM 2014

Nach dem 6:1 gegen Panama sind britische Fußballfans aktuell in Hochstimmung. Der Einzug ins Achtelfinale ist sicher - für die WM-leidgeplagten Briten schon alleine Grund genug zum Feiern. Doch eine Sache könnte der Feierlaune der Briten einen Strich durch die Rechnung machen: Ein akuter Kohlensäuremangel, der die Bierversorgung einiger Brauereien bedroht.

Betroffen von dem Kohlensäuremangel ist unter anderem Heineken in Großbritannien. Laut einem Bericht des Fachmagazins "The Grocer" schrieb die Brauerei Pubs an und wies sie darauf hin, dass aktuell für bestimmte Biersorten begrenzte Bestellmengen gelten. Auf Nachfrage der BBC bestätigte Heineken, dass der Kohlensäure-Lieferant des Unternehmens sie über Verfügbarkeitsprobleme informiert habe. Betroffen sind laut dem Bericht die Sorten "John Smith's Extra Smooth" und Amstel in Fässern.

Auch die Pub-Kette Weatherspoons bestätigte bereits zu erwartende Versorgungsprobleme: Momentan habe man noch keine Versorgungsprobleme, hieß esvergangene Woche. "Aber das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen ändern", hieß es. "Möglich, dass dann einige Produkte nicht verfügbar sind. Und wenn Weatherspoons betroffen ist, dann auch alle anderen."

Die Britische Bier und Pub Association (BBPA) ermahnte ihre Mitglieder mittlerweile sogar, für ihre zapfanlagen, für die ebenfalls Kohlensäure nötig ist, nur lebensmitteltaugliches CO2 zu verwenden.

Grund für den Kohlesäuremangel, der mittlerweile auch britische Coca-Cola-Abfüller betrifft, sind saisonale Schließungen von Ammoniak-Anlagen, die CO2 als eine Art Nebenprodukt erzeugen. Da Ammoniak vor allem für die Düngemittelproduktion verwendet wird, dessen Hauptproduktionszeit zwischen August und März liegt, schließen viele Anlagen im Sommer für eine Zeit die Tore für Wartungsarbeiten.

Seite 1 von 2 1. Teil: Wird zur WM das Bier knapp?

Wird zur WM das Bier knapp? 2. Teil: Erste Engpässe auch in Deutschland