Zur Großbildansicht Getty Images Günstige Klamotten mit zugkräftigen Namen in der Werbung: H&M will das Onlinegeschäft kräftig ausbauen. Zugleich will der Konzern in neuen Märkten stationäre Filialen eröffnen und anderswo Filialen schließen

Die Investitionen in das boomende Internetgeschäft machen sich für die schwedische Modekette H&M bezahlt. Im abgelaufenen Geschäftsquartal zog der Vorsteuergewinn überraschend an. Nach fünf Quartalen in Folge mit Rückgängen stieg das Ergebnis von September bis November um mehr als 3 Prozent auf umgerechnet 783 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Analysten hatten laut Nachrichtenagenturen im Vorfeld mit einem Minus von 2 Prozent gerechnet. Den Schweden macht seit längerem der scharfe Wettbewerb bei günstiger Bekleidung zu schaffen. Anleger waren über das unerwartete Plus deshalb hocherfreut: H&M-Aktien legten mehr als 5 Prozent zu.

Der Rivale des weltgrößten Textileinzelhändlers Inditex kämpfte im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut mit heftigem Gegenwind. Die Nachfrage fiel geringer aus als erwartet, H&M senkte die Preise. Zugleich trieb der starke Dollar die Kosten nach oben. Die Schweden lassen ihre Ware vor allem in Asien fertigen und bezahlen ihre Lieferanten in der US-Währung. Hier ist die Zara-Mutter Inditex im Vorteil, weil die Spanier vor allem in Europa produzieren.

Das Onlinegeschäft habe sich aber sehr positiv entwickelt, sagte H&M-Chef Karl-Johan Persson. Um den steigenden Internet-Verkäufen besser gerecht zu werden, richten die Schweden deshalb ihr Wachstumsziel neu aus. Angepeilt werde, künftig den Umsatz pro Jahr um 10 bis 15 Prozent zu steigern. Bisher bezog sich das Wachstumsziel auf die Zahl neuer Filialen und ließ damit die im Internet getätigten Einkäufe außen vor.

Starker Dollar und Preisnachlässe schmälern Jahresgewinn um 12 Prozent

Im Januar lag das Umsatzplus ohne Währungseffekte bei rund 11 Prozent. Im gesamten zurückliegenden Geschäftsjahr (Dezember bis November) kletterte der Umsatz um 6,3 Prozent auf 192 Milliarden schwedische Kronen (20,3 Milliarden Euro).

Unter dem Strich verdiente H&M vor allem wegen des stärkeren Dollar, der die Anschaffungskosten in die Höhe trieb, rund 12 Prozent weniger und damit 18,6 Milliarden Kronen.

Wie das Unternehmen in Stockholm weiter mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 427 neue Läden eröffnet und 13.000 Jobs geschaffen. Damit arbeiten 161.000 Menschen bei H&M. Ende vergangenen Jahres zählte die Modekette weltweit rund 4380 Läden.

Im laufenden Geschäftsjahr will H&M in fünf neuen Ländern Fuß fassen: So sollen neben Island und Georgien neue Filialen auch in Kasachstan, Vietnam und Kolumbien entstehen. Gleichzeitig kündigte das Management an, wegen des boomenden Online-Handels auch Filialen schließen zu wollen, ließ aber offen, wo dies der Fall sein wird.

