Nach Vorwurf der Kinderarbeit Presse wirft Ferrero jetzt auch noch Steuertrickserei vor

Zur Großbildansicht imago Ferrero UK zahlt in Großbritannien seit Jahren angeblich keine Steuern. Das Massenblatt "The Sun" findet das ungeheuerlich, macht Front gegen den Konzern und fordert die Regierung auf, diese "Steuertrickserei" mit neuen Gesetzen sofort zu unterbinden

Angeblich lässt Ferrero Kinder in Rumänien ausbeuten, berichtet die "Sun". Jetzt legt die Zeitung nach und wirft den Italienern auch noch Steuertrickserei in Großbritannien vor. Das Klima für ausländische Konzerne auf der Insel wird rauer.

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero und die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" werden bestimmt keine Freunde mehr. Erst rief ein Bericht über mutmaßliche Kinderarbeit bei dem Schokohersteller die Staatsanwaltschaft in Rumänien auf den Plan. Nun legt das Blatt nach und stellt dem Konzern mit seinem Ableger in Großbritannien als Steuertrickser par excellence an den Pranger.

Im Zuge des aufgedeckten Kinderei-Skandals gebe es noch eine "weitere böse Überraschung", heißt es in dem Bericht, der in Wortwahl und Aufmachung einer einzigen unterschwelligen Anklage gleicht.

Man solle eigentlich annehmen, so die "Sun", dass ein Unternehmen, das 112 Millionen britische Pfund Profit im vergangenen Jahr gemacht habe, das britische Straßen, öffentliche Dienstleistungen nutze und anderweitig vom britischen Gemeinwesen profitiere, diesem auch etwas zurückgebe und im Gegenzug Steuern in die Staatskasse einzahle.

Dem sei aber nicht so. Ferrero habe es dank seiner multinationalen Aufstellung und dem Jonglieren mit Zahlen geschafft, seine Gewinne klein zu rechnen, so dass für das Jahr 2015 eben keine Steuer anfiel, behauptet "The Sun". Auch habe die italienische Tochtergesellschaft in Großbritannien seit 2008 keine Körperschaftsteuer gezahlt. Ferrero UK habe nur dank seiner großzügigen Muttergesellschaft mit Sitz in der Steueroase Luxemburg überleben können.

Steuerhinterziehung kann das Massenblatt den Italienern ganz offensichtlich nicht nachweisen, fordert im selben Atemzug aber die britische Regierung auf, die britischen Steuergesetze "radikal" zu überarbeiten, um derlei "Steuertricks" zu stoppen. Die Steuerbehörden sollten mit Hochdruck herauszufinden, wie es Ferrero UK im Gegensatz zu anderen britischen Unternehmen jedes Jahr gelinge, keinen einzigen Penny Steuern zu zahlen.

Das klingt alles andere als freundlich und sachlich distanziert. Doch in Zeiten des Brexit verschärft sich mit Blick auf Europa nicht nur in der Politik der Ton. Auch ökonomisch ist zusehends nationale Nabelschau und Wagenburg-Mentalität angesagt.

Davon zeugt zum Bespiel der massenmedial ausgetragene Streit zwischen dem britischen Lebensmittelriesen Tesco und dem Unilever-Konzern um den satten Preisaufschlag für den urbritischen Brotaufstrichs Marmite. Hatte der Lebensmittelkonzern Unilever doch vorgeworfen, den Pfund-Absturz für Preiserhöhungen schamlos auszunutzen - selbst für Waren, die teils auf der Insel hergestellt würden.

Dass Ferrero im Sommer dieses Jahres angekündigt hatte, den traditionsreichen britischen - aber eben angeschlagenen - Schokoladenhersteller Thorntons zu vernaschen , erwähnt die "Sun" aktuell zwar mit keinem Wort. Doch daran dürften sich die meisten Briten spätestens jetzt erinnern ...

