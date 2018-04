Verzweifelte Suche nach vermisstem Tengelmann-Chef "Möglich, dass er in eine Gletscherspalte gefallen ist"

Zur Großbildansicht DPA (2) Verschwunden im Skigebiet am Mattherhorn: Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub

Gibt es noch Hoffnung für Karl-Erivan Haub? Seit Tagen wird der Tengelmann-Chef im Skigebiet am Matterhorn vermisst. Retter sprechen angesichts schwieriger Wetterverhältnisse von einer "verzweifelten Situation" und schließen nicht aus, dass jede Hilfe für den deutschen Milliardär zu spät kommt.

Die Suche nach dem vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub läuft im Skigebiet am Matterhorn weiter auf Hochtouren, doch die Zeit läuft den Rettungsmannschaften davon. Nach Angaben der für die Bergrettung zuständigen Air Zermatt sind alle verfügbaren Kräfte im Einsatz. Frühestens am Nachmittag werde es weitere Informationen geben, hieß es am Mittwochmorgen.

Nach Angaben der Kantonspolizei suchen Spezialisten seit Tagen nach dem vermissten 58-Jährigen. Es habe zahlreiche Überflüge mit Hubschraubern gegeben, Bergungsspezialisten hätten sich auch in Gletscherspalten abgeseilt, sagte ein Mitarbeiter der Polizeistation der Kantonspolizei in Zermatt. "Das Gelände ist sehr schwierig, hochalpin und sehr zerklüftet" , sagte er. Allerdings habe es am Dienstag in dem Gebiet geschneit, was die Suche erschwert habe.

Der Schweizer "Blick" wiederum zitiert Adriano Favre, Leiter der Bergrettungsdienste im Aosta-Tal, mit den Worten, dass man die Suche wegen des schlechten Wetters und der Lawinengefahr habe zwischendurch unterbrechen müssen. Favre sprach von einer "verzweifelten Situation". Und: "Herr Haub ist ... alleine unterwegs und das Gebiet ist riesig. Da es sich um ein Gletschergebiet handelt ist es möglich, dass er in eine Gletscherspalte gefallen ist."

Haub soll dem Bericht zufolge am Samstag mit einer Seilbahn zum Klein Matterhorn gefahren sein. Die Bergstation liegt auf 3820 Metern . Dort habe sich seine Spur verloren. Von dort aus gibt es Abfahrten Richtung Zermatt und Italien. Auch auf italienischer Seite laufe die Suche auf Hochtouren.

Zum Tengelmann-Konzern gehören unter anderem der Textildiscounter Kik und die Baumarktkette Obi sowie Beteiligungen an dem Non-Food-Discounter Tedi und der Supermarktkette Netto - von den Wurzeln des Unternehmens, dem Lebensmitteleinzelhändler Tengelmann, hatte sich Haub jüngst getrennt.

