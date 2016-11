American Wiedergänger Dov Charney plant Neuauflage von American Apparel

Zur Großbildansicht Getty Images Umstrittener Gründer : Ex-American Apparel-CEO Dov Charney plant eine Neuaflage seiner einstigen Erfolgsstory

Mit hippen Modelabels ist das so eine Sache. Die Halbwertszeit ist manchmal recht kurz. So ist es auch dem einstigen Trendlabel American Apparel ergangen. Die Marke, die einst mit in den USA gefertigten Basics Millionen Dollar scheffelte und zu den angesagtesten Marken unter Youngsters gehörte, befindet sich seit Jahren im Niedergang. US-Presseberichten steht sie nun - sollte sich kein Käufer finden - kurz

vor der nächsten Insolvenz.

Der wegen sexueller Eskapaden und Privatreisen auf Firmenkosten aus dem Unternehmen geschmissene Gründer Dov Charney, der noch vor Monaten versucht hatte, sich zurück ins Unternehmen zu putschen, schickt sich unterdessen an, eine zweite Karriere im Textilbusiness zu starten. Ganz offentlichtlich arbeitet der gebürtige Kanadier an einem neuen Startup, das Berichten zufolge wie schon American Apparel auf Basisklamoten aus heimischer Fertigung setzt.

Auch einen Finanzier für sein neues Unternehmen scheint Charney, dessen Rauswurf für den Gründer mit dem Verlust eines beträchtlichen Teils seines Vermögens einherging, bereits gefunden zu haben. Berichten zufolge handelt es sich dabei um Chad Hagan von der Hagan Capital Group, ein Investor, der Charney bereits bei einem Übernahmeversuch der von ihm einst gegründeten im Januar unterstützt hatte.

Und auch einige Kunden scheinen Charney trotz seiner Skandale eine zweite Chance geben zu wollen. Zwar witzelten Kommentatoren in ihren Berichten üner Charneys neues Start-up darüber, dass sich Praktikanten und Models nun besser in Sicherheit bringen sollten. Andere wie Investor Hagan scheinen jedoch von Charneys Fähigigkeiten überzeugt: "Der Kerl hatte ein paar Probleme", schreibt beispielsweise ein Nutzer. Er habe aber das Zeug dazu, es wieder ganz nach oben zu schaffen.

Alle Artikel und Hintergründe zu Handel

Mehr manager magazin Zur Startseite