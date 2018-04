Wenn der Paketbote gar nicht mehr klingelt Was Amazon mit verloren gegangenen Päckchen zu tun hat

DPA

Bei Unsal Aci herrscht wieder einmal Hochbetrieb. In der Ecke des kleinen Schuhmacherladens im Hamburger Stadtteil Eppendorf stapeln sich die Pakete bis zur Tür. Gerade kommt ein Kunde herein, um eine Retoure abzugeben. Das Paket, von Aci routiniert eingescannt, landet auf einem weiteren Stapel hinter der Theke.

"Vor einer Weile war es noch voller hier", grinst Aci, der sich mit seinen Diensten für den Paktdienstleister Hermes ein kleines Zubrot verdient. "Aber jetzt haben in der Gegend wieder eine ganze Reihe weiterer Paketshops aufgemacht. Das nimmt etwas den Druck raus."

Druck ist ordentlich im Kessel. Alleine im den ersten drei Monaten des Jahres ließen sich die Bundesbürger Ware im Wert von mehr als 14,6 Millionen Euro an die Haustüren oder in die Büros liefern, ein Plus von 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

"Dauer-Weihnachten" an den Paketfront

Mittlerweile sei fast schon wieder das Level des Weihnachtsgeschäftes erreicht, heißt es in der Branche. Die traditionell umsatzstärkste Phase im Jahr, in der die Logistikkonzerne nicht selten Extraschichten fahren und zusätzliches Personal engagieren.

Ein Abflauen der Paketflut ist nicht in Sicht. Schon jetzt übersteigt das Wachstum immer wieder die Erwartungen der Logistiker. Waren es lange vor allem Elektroartikel, Bücher und Klamotten, die sich die Leute vor die Wohnungstür haben liefern lassen, findet sich mittlerweile alles mögliche in den Paketen: Von Cremes, Putzmittel und Tierfutter bis hin zu Medikamenten, Schmuck bis hin zu Möbel - fast alles mit zweistelligen Wachstumsraten.