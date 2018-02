Deutsche See Eigentümer müssen größten deutschen Fischverarbeiter verkaufen

Zur Großbildansicht Deutsche See Deutsche See: Alle Anteile gehen an die niederländisch-deutsche Unternehmensgruppe Parlevliet & Van der Plas

Der größte deutsche Fischverarbeiter Deutsche See wechselt den Besitzer. Die niederländisch-deutsche Unternehmensgruppe Parlevliet & Van der Plas übernimmt nach einer Mitteilung vom Dienstag sämtliche Anteile an der Manufaktur in Bremerhaven. Das Bundeskartellamt muss der Übernahme noch zustimmen.

Die beiden Deutsche-See-Eigentümer Egbert Miebach und Peter Dill hätten sich zu diesem Schritt entschieden, nachdem Miebach im vergangenen Jahr schwer erkrankt sei, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen. "Dieser Schritt ist uns wirklich schwergefallen, aber aufgrund der tragischen persönlichen und familiären Situation von Egbert ist er unausweichlich", erklärt Dill die Entscheidung.

Deutsche See soll als eigenständige Firma erhalten bleiben. An den 22 deutschen Niederlassungen mit mehr als 1700 Mitarbeitern sind den Angaben nach keine Veränderungen geplant.

mg/dpa-afx