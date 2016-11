Werden die Deutschen zu Konsumisten? Deutsche Post rechnet mit Weihnachts-Boom

Die Hochstimmung der Verbraucher verheißt der Deutschen Post ein glänzendes Weihnachtsgeschäft. "Im Vergleich zum Vorjahr erwarten wir zehn Prozent mehr Sendungen", sagte Postchef Frank Appel der Zeitung "Bild am Sonntag". "An den Tagen vor Heiligabend rechnen wir mit mehr als acht Millionen Paketen täglich - doppelt so viele wie sonst." Das wäre ein Rekord im ohnehin schon boomenden Paket-Geschäft.

Appel sieht die Zahlen als Maßstab für die starke Verfassung der Konjunktur allgemein. "Die Menge der Pakete zeigt, dass es den Deutschen wirtschaftlich sehr gutgeht", sagte er. "Sie sind in Bestell- und Kauflaune."

Der Einzelhandel erwartet Rekordumsätze im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Im November und Dezember dürften sich die Erlöse nach Schätzung des Branchenverbandes HDE auf 91,1 Milliarden Euro summieren. Das wären 3,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Allein für Dezember rechnet der HDE erstmals mit einem Monatsumsatz von über 50 Milliarden Euro.

Genährt wird die Zuversicht von einer ganzen Reihe günstiger Rahmenbedingungen: Während Beschäftigung und Löhne steigen, ist die Inflation niedrig. Die Sparneigung ist relativ schwach wegen der geringen Zinsen. Hinzu kommt die aus Sicht der Händler günstige Lage der Feiertage am Jahresende. Dies führt dazu, dass es im Dezember zwei Verkaufstage mehr gibt.

